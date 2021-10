Lothar Matthäus pense que l’Allemagne devrait donner une chance à Simon Terodde de Schalke

Depuis un certain temps déjà, l’équipe nationale allemande manque d’un vrai et authentique attaquant numéro 9. Timo Werner, Kai Havertz, Serge Gnabry et Thomas Muller ont tous été utilisés comme faux 9 ou attaquants de fortune dans un passé récent, mais l’époque de Miroslav Klose, Mario Gomez et Lukas Podolski est révolue depuis longtemps. Après la victoire 2-1 de Die Mannschaft en qualification pour la Coupe du monde contre la Roumanie, Hansi Flick a refusé d’accepter l’idée que l’Allemagne n’avait pas un véritable avant-centre et a remis en question en quoi consisterait même la définition moderne. Il ne s’inquiète pas de telles étiquettes dans son équipe. Cependant, Lothar Matthäus pense un peu différemment et pense que Flick devrait éventuellement envisager de faire appel à Simon Terodde de Schalke 04.

Après la victoire sur la Roumanie, Matthäus a commenté la bannière faite par des fans qu’il avait vue à l’intérieur du Volksparkstadion à Hambourg qui appelait l’Allemagne à donner à Terodde une course dans l’équipe nationale. « Lors du match contre la Roumanie à Hambourg, j’ai vu une affiche sur laquelle les supporters réclamaient Simone Terodde. L’idée devrait avoir une chance », a-t-il déclaré (Sport Bild).

Terodde, à 33 ans, s’est fait un nom en 2. Bundesliga, bien qu’il ait fait des passages dans l’élite. Jusqu’à présent cette saison, il a déjà trouvé le fond du filet 11 fois en neuf apparitions avec Schalke, et il a récemment établi un record pour la 2. Liga, marquant son 153e but en seulement 262 matches. Il a une présence aérienne incroyablement forte, se tenant grand à 6 pieds 3 pouces et a un nez pour le but similaire à Robert Lewandowski et Eric Maxim Choupo-Moting du Bayern Munich, selon Matthäus.

Photo de Christof Koepsel/.

«Quand il est nourri, il marque tout comme le remplaçant de Lewandowski Choupo-Moting au Bayern. Nous n’avons tout simplement pas de puscas comme même la Roumanie. Terodde est donc une option sérieuse pour moi. Vous avez juste besoin d’un type de joueur comme lui », a déclaré Matthäus à propos du leader de Schalke. Des joueurs comme Werner, Havertz, Muller et Gnabry ont une présence bien différente, bien qu’efficace, devant le but et l’Allemagne a manqué d’un vrai numéro 9 depuis même avant l’échec de la Coupe du monde 2018 en Russie. Il y a la blague courante selon laquelle tous les problèmes de l’Allemagne seraient résolus si Lewandowski obtenait la nationalité allemande, mais c’est un thème récurrent en Bundesliga que la majorité des attaquants actuels viennent de l’étranger.

Au sein de la poule de Bundesliga, Flick n’a pas du tout l’embarras du choix dans le département des attaquants. « Une nomination de Tarrode pour l’équipe nationale serait un coup de tête pour l’attaquant de première division. Mais d’Allemagne nous n’en avons qu’un [Nils] Petersen à Fribourg et un [Davie] Selke au Hertha [Berlin] – alors c’est fini. Trode joue régulièrement, marque ses buts. Et avec Jonas Hector, il y avait déjà un autre joueur national qui a joué en deuxième division et en équipe nationale », a expliqué Matthäus. L’étiquette 2. Liga ne doit pas du tout être considérée comme une connotation négative en termes de sélection de l’équipe nationale.