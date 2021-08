Lothar Matthäus pense que le RB Leipzig, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, Gladbach et Wolfsburg ont de meilleures équipes que le Bayern Munich

Lothar Matthäus n’est jamais à court d’opinions et disons simplement que la légende allemande n’est pas ultra friande de la profondeur du Bayern Munich.

Bien qu’il ne nie pas que le onze de départ de premier ordre du Bayern Munich règne sur la Bundesliga, Matthäus a des réserves sur les joueurs complémentaires de l’équipe.

« Le FC Bayern a la meilleure équipe première. La meilleure équipe est le RB Leipzig. Si nous nous éloignons des onze, douze et 13 premiers joueurs, puis comparons les joueurs, à mon avis, Leipzig peut mieux réagir en temps de crise – en cas de blessures, de suspensions, de surcharge », a déclaré Matthäus à Sport Bild. « Cela ne veut pas dire que la meilleure équipe deviendra championne, mais le FC Bayern doit espérer que certaines choses seront épargnées. Je vois l’équipe plus large non seulement à Leipzig, mais aussi dans d’autres équipes.

A part le RB Leipzig, qui d’autre ? Vous pourriez être surpris de découvrir qui Matthäus évalue plus haut que les Bavarois.

« Le Borussia Dortmund est définitivement, mais je vois aussi Leverkusen, Wolfsburg et le Borussia Mönchengladbach mieux placés dans tous les domaines. Encore une fois : la première équipe de Bavière est au plus haut niveau européen », a fait remarquer Matthäus. “Nous discutons de l’équipe du FC Bayern depuis 13 ou 14 mois maintenant. Lorsque le club a remporté tous les titres en 2020, la Bavière était extrêmement bien positionnée dans tous les domaines. Lors du tournoi de Ligue des champions à Lisbonne, chaque remplaçant a reçu de nouvelles impulsions, donnant une pause aux joueurs réguliers. Ce n’était plus le cas la saison dernière. Et avec (David) Alaba, (Jerome) Boateng et (Javi) Martínez, trois autres joueurs se sont séparés. Des joueurs importants non seulement sur le terrain mais aussi pour le vestiaire. Pour la hiérarchie, le FC Bayern compte toujours de très bons joueurs de premier plan, mais tout doit renouer avec l’atmosphère. Parce que le climat dans les vestiaires est important pour obtenir des performances et des titres de haut niveau sur toute une année. »

Matthäus semble penser que le sens de la chimie, de la collaboration et de l’atmosphère des vestiaires a au moins le potentiel d’aller de côté avec le Bayern Munich.

« A cause des départs, ce climat (dans les vestiaires) n’est pas forcément donné au Bayern, c’est une équipe complètement différente. Les nouveaux venus doivent se trouver, même si un défenseur central prometteur a sûrement été ajouté à (Dayot) Upamecano », a déclaré Matthäus. «Mais il doit d’abord s’habituer au club. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont mis du temps. De plus, la malchance avec les blessures a commencé en préparation. Cela aurait rendu important une équipe qualitativement large. Il y a aussi d’autres aspects. »

D’autres aspects, hein ? Eh bien, Matthäus pense que l’usure que Thomas Müller et Robert Lewandowski ont accumulée au fil des ans pourrait commencer à les rattraper.

«Je suppose fermement que Thomas Müller jouera dans l’équipe nationale à l’avenir, aura plus de stress et ne sera donc probablement pas aussi performant que les deux dernières saisons. Je ne pense pas non plus que Robert Lewandowski marquera à nouveau 41 buts. Ce sont de petites choses qui affecteront l’image globale. Il est logique pour moi que le FC Bayern doive se réinventer en raison des nombreux changements », a déclaré Matthäus.