Lothar Matthäus pense que le traitement de Joshua Kimmich du Bayern Munich est injuste

Le débat sur la vaccination contre Joshua Kimmich du Bayern Munich continue d’être au centre des médias. Avec un nombre croissant de joueurs manquant de temps de jeu en raison de leur statut non vacciné, les critiques se poursuivent. Cependant, il semble que Kimmich prenne presque toute la chaleur bien qu’il soit l’un des cinq joueurs non vaccinés du Bayern.

Matthäus s’est prononcé à plusieurs reprises en faveur de la vaccination, mais peut également y voir un angle de solidarité avec Kimmich. Il est clair que Kimmich est bien plus sous le feu des projecteurs que d’autres, mais est-ce de sa responsabilité de se faire vacciner plus que d’autres à cause de son statut en Allemagne ?

«Combien d’autres joueurs de Bundesliga ne sont pas vaccinés et n’ont pas à lire leur nom dans le journal tous les jours ? Combien de journalistes qui jugent maintenant Kimmich n’ont pas été vaccinés ? C’est un problème dans la société de notre pays que le plus grand nom soit souvent choisi pour en faire un exemple », demande Matthäus [Sport1].

Matthäus ne pense pas que cette pression inhumaine soit le moyen approprié d’amener quelqu’un à faire quelque chose. Cependant, . a rapporté qu’au moins trois des cinq joueurs du Bayern qui n’ont pas encore été vaccinés sont sérieusement envisagés pour recevoir le jab. Il n’est pas clair si Kimmich fait partie de ces joueurs.

« Pourquoi prétendez-vous que seul Kimmich est le méchant dans tout ce jeu, alors que tout le monde s’esquive ? Ce n’est pas juste », a déclaré Matthäus. Kimmich est actuellement en quarantaine pour la deuxième fois en très peu de temps. Il pourra le repartir jeudi au plus tôt. Une chose est claire. Si ces joueurs ne se font pas vacciner, ces problèmes continueront de se poser et le Bayern ne peut pas se permettre de tels problèmes après les vacances.