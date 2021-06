Lothar Matthaus perplexe face au rôle de banc de Jadon Sancho pour l’Angleterre à l’Euro

Anthony Joshua affrontera Oleksandr Usyk au stade de Tottenham Hotspur le 25 septembre, a confirmé Eddie Hearn. Le champion du monde des poids lourds WBA, WBO et IBF et son équipe avaient passé des mois à négocier un combat pour le titre des poids lourds incontesté avec Tyson Fury. Usyk et Joshua s’affronteront à Londres […] More