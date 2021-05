Lothar Matthäus: Pourquoi Nagelsmann aura du mal au Bayern Munich

Le Bayern Munich a battu le record de transfert d’un entraîneur en arrachant Julian Nagelsmann au RB Leipzig pour une somme allant jusqu’à 25 millions d’euros. Bien que ce soit des frais incroyablement élevés, cela montre à quel point le Bayern valorise Nageslmann et les services qu’il fournira au club. Comme toutes les choses dans la vie, lorsque vous dépensez une tonne d’argent pour quelque chose, vous voulez que cela fonctionne bien, fonctionne bien, etc. Ce n’est pas différent de la situation à l’Allianz Arena.

Lothar Matthäus a répondu aux attentes de Naglesmann et pense qu’il aura le travail le plus difficile de tout nouvel entraîneur en Bundesliga. «Ce ne sera facile pour personne, le plus dur pour Nagelsmann. Il doit devenir un maître. Ce qu’il voulait avec Leipzig, il DOIT le faire avec le Bayern », a déclaré Matthäus dans une interview avec Sport Bild. Il est vrai qu’il y aura une demande de succès immédiat et de bonnes performances en Ligue des champions.

Bien que les pressions d’un entraîneur du Bayern Munich ne soient en aucun cas nouvelles, elles ont été augmentées en raison des réalisations de Hansi Flick au cours de son mandat avec le Bayern Munich. Non seulement cela, mais ils ont battu le record de transfert d’un entraîneur juste pour le faire venir ici.

La légende allemande explique: «Il est condamné à cela à cause des succès passés, et vient également en tant qu’entraîneur le plus cher du monde. Nagelsmann est condamné à la première place et subit donc le plus de pression. »

Oui, Lothar, tout cela est vrai. Mais je choisis de regarder cela sous un angle différent. Nagelsmann va être soutenu par le club et avoir le soutien. Le Bayern Munich apprécie clairement Nagelsmann et fera un effort pour le soutenir. Et même s’il n’y a pas de succès immédiat, l’équipe ne licenciera pas immédiatement quelqu’un pour qui elle vient de dépenser 25 millions d’euros. C’est censé être un projet à long terme de toute façon.

Contrairement à Hansi Flick, Julian Nagelsmann peut compter sur le soutien et le soutien de Hasan Salihamidžić en ce qui concerne les plans de transfert. Nagelsmann a déjà suggéré que la profondeur de l’équipe doit être renforcée [@SPORTBILD] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 5 mai 2021

Soyons tous réalistes avec nous-mêmes et faisons confiance à notre nouveau manager. Nous devrions tous espérer inaugurer une grande ère sous Nagelsmann, plutôt que de faire toutes sortes d’hypothèses avant même qu’il n’arrive à l’Allianz. Naglesmann connaît la Bundesliga et il sait ce qu’il faut pour réussir. Il sera sous pression mais il pourra revitaliser notre défense et j’ai hâte de voir ce qu’il accomplira en Bavière.