Lothar Matthäus qualifie la victoire de l’Allemagne sur l’Arménie de “soirée de rêve”

L’ancien grand du Bayern Munich et de l’Allemagne, Lothar Matthäus, était l’une des nombreuses personnes ravies de la victoire incroyablement dominante de Die Mannschaft 6-0 sur l’Arménie dimanche.

Comme de nombreux fans, Matthäus a vu l’Allemagne se battre et trébucher sous Joachim Löw au cours des six dernières années et demie. Les supporters allemands attendaient avec impatience les jours où l’équipe avait l’air d’avoir un but et était – haleter – Amusant à regarder.

Et bien que personne – y compris Matthäus – ne contesterait que les premières années de Löw aient été un succès fou, son dernier tronçon depuis la Coupe du monde 2014 a été entaché de mauvaises décisions, de mauvaises stratégies, de loyauté envers les mauvais joueurs et d’un malaise général.

Maintenant, cependant, il semble que l’équipe reprenne vie et Matthäus adore ça.

«C’était une soirée de rêve de football pour le football allemand. Après de nombreuses années, à nouveau une équipe allemande qui a ravi les fans. C’était un super match de l’équipe allemande et une performance d’équipe convaincante », a déclaré Matthäus (tel que capturé par Tz). «Debout ovations, la vague a traversé le stade cinq ou six fois. C’est ce que l’équipe a obtenu à juste titre pour sa performance.