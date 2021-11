Lothar Matthäus sélectionne son équipe pour la Coupe du monde 2022 pour l’Allemagne

Comme Didi Hamann avant lui, le Bayern Munich et le grand allemand Lothar Matthäus ont fait ses sélections pour l’équipe de Die Mannschaft pour la Coupe du monde 2022.

Et aussi comme Hamann, les sélections de Matthäus n’étaient pas sans controverse. Dans un article de Sky Sport Germany, Matthäus a déposé ses choix et nous les avons listés ci-dessous :

Gardiens (3)

Manuel Neuer (Bayern Munich) Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelone) Kevin Trapp (Eintracht Francfort)

Thilo Kehrer semble être un verrou pour faire partie de l’équipe de la Coupe du monde. Photo par Alexander Hassenstein/.

Défenseurs (8)

Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) Antonio Rüdiger (Chelsea FC) Niklas Süle (FC Bayern) Nico Schlotterbeck (SC Fribourg) Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain) Robin Gosens (Atalanta) Christian Günter (SC Fribourg)

Milieu (4)

Attaque (8)

Thomas Müller (FC Bayern Munich) Jamal Musiala (FC Bayern) Leroy Sane (FC Bayern) Kai Havertz (Chelsea FC) Marco Reus (Borussia Dortmund) Serge Gnabry (FC Bayern) Timo Werner (Chelsea FC) Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg)

Analyse BFW

C’est une liste décente, mais il y a certainement des problèmes basés sur certaines des sélections récentes de Flick. Commençons par les omissions notables :

David Raum (TSG Hoffenheim) Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) Ridle Baku (VfL Wolfsburg) Mats Hummels (Borussia Dortmund) Karim Adeyemi (Red Bull Salzbourg) Lukas Klostermann (RB Leipzig) Marcel Halstenberg (RB Leipzig) Bernd Leno (Arsenal — pour l’instant)

Wirtz est l’étourdissant du groupe et, fait intéressant, Hummels a de nouveau quitté la maison. Adeyemi était également surprenant, mais il est facile de voir comment il a pu se laisser entraîner dans un jeu de chiffres avec les attaquants.

Raum et Bakou pourraient certainement manquer cette rotation de la Coupe du monde, tandis que Neuhaus semble également en danger.

Can et Schlotterbeck étaient deux des sélections les plus étonnantes de Matthäus, tandis que Nmecha pourrait facilement se glisser dans le mélange en tant que dernier attaquant de la liste.

Que pensez-vous de la liste de Lothar ?