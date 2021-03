Lothar Matthäus souligne l’importance du besoin de Thomas Müller d’aller aux Euros avec l’Allemagne

L’argument en faveur du rappel de Thomas Müller en équipe nationale allemande est plus fort que jamais. Raumdeuter du Bayern Munich avait, sans aucun doute, été l’un des joueurs les plus importants du club au cours des deux dernières saisons et on aurait du mal à trouver des gens qui ne pensent pas qu’il devrait se rendre aux Championnats d’Europe avec l’Allemagne cet été. Joachim Löw a récemment eu l’idée de le faire, avec Mats Hummels du Borussia Dortmund, bougeant sur ce qui avait été une longue période de ne pas vouloir revenir sur sa décision d’abandonner les deux et Jerome Boateng de Die Mannschaft en 2019.

Dans sa récente chronique pour Sky Germany (via Sport Bild), Lothar Matthäus a souligné à quel point il était important pour l’Allemagne que Müller aille aux Euros cet été. «J’emmènerais Müller avec moi pour deux raisons. Qualité et mentalité. S’il continue à jouer comme avant, il est impossible de le contourner à cause de la qualité », a-t-il déclaré dans la chronique.

Photo par Matthias Hangst / Bongarts / .

Matthäus a également souligné que si Löw décide d’inclure Müller dans la liste des Euros, il doit le commencer. Le faire entrer dans l’équipe et ensuite le faire asseoir sur le banc causerait trop de discussions négatives sur le sujet et serait beaucoup trop distrayant à son avis. «Müller sur le banc ne mènerait qu’à des discussions inutiles et détournerait la structure de l’essentiel», a-t-il expliqué.

Avec Müller dans l’équipe, il y aurait une abondance de milieux de terrain et de joueurs offensifs, ce qui empêcherait certains joueurs de jouer autant qu’ils le souhaiteraient lors d’un grand tournoi international.

Pourtant, la profondeur et la polyvalence sont absolument vitales pour une équipe qui réussit dans un tournoi international comme l’Euro et Matthäus estime que les avantages de la réajout de Müller à l’équipe l’emportent sur les effets secondaires potentiels d’avoir un certain nombre de joueurs mécontents de jouer. temps. C’est un «problème de luxe», écrit-il. «Bien sûr, Kroos et / ou Gündoğan sur la rive ne garantissent pas non plus autant de paix, mais c’est un problème de luxe. Le fait est que personne n’a les qualités du centre de contrôle qui distinguent un Joshua Kimmich. Trop de stars qui pensent qu’elles doivent jouer, mais ne s’assoient que sur le banc, provoquent plus de troubles que de succès », a-t-il écrit.

Photo de Boris Streubel / .

Du point de vue de Löw, avoir cette abondance de milieu de terrain et de talent offensif ne devrait pas être considéré comme un inconvénient. L’Allemagne est dans un groupe difficile avec la France, le Portugal et la Hongrie. La polyvalence dans ses sélections de personnel pourrait grandement bénéficier de la façon dont ils abordent chaque match individuel. Il aura besoin de plus de profondeur pour pouvoir affiner ses alignements afin de les adapter spécifiquement à chaque plan de match. Quoi qu’il en soit, ramener un seul joueur à Müller ne surchargera pas trop l’équipe, et Müller accepterait plus que probablement le rôle qu’il lui a confié, que ce soit pour commencer chaque match ou seulement en tant que sous-marin, peu importe ce que les experts pourraient potentiellement jouer. dire à ce sujet.