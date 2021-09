‘Lotown Vol. 1’ contient des remixes Lo-Fi de Marvin Gaye et plus

Continuer à explorer les voies Motown Records peut être célébrée à travers de nouvelles lentilles artistiques et musicales, UMe a publié aujourd’hui le volume 1 de leur projet en cours Lotown via la nouvelle chaîne de musique alternative d’UMG, uChill.

Pour ce premier opus, UMe a offert au producteur lo-fi LOUALLDAY une plongée profonde dans les classiques mémorables de Motown, résultant en 10 nouvelles interprétations de morceaux emblématiques qui rendent hommage à la musique originale tout en apportant une saveur lo-fi authentique – un échantillon de vieux et nouveau.

Le coup d’envoi des remixes, le Quatre hauts le single “Baby I Need Your Lovin'” prend un ton éthéré et envoûtant, celui de Marvin Gaye “Too Busy Thinking About My Baby” flotte et scintille sur un rythme fort, Les Merveilles “S’il vous plaît, M. Postman” obtient son dû avec un fanfaron de conduite lente, tandis que le danseur Frères Isley’ le classique “This Old Heart of Mine” est associé à une épine dorsale hip-hop méthodique et confiante.

Dit LOUALLDAY à propos de son implication initiale dans le projet : « C’était assez époustouflant d’entendre quelque chose comme la voix isolée de Marvin Gaye. J’ai l’impression que peu de gens auront jamais la chance de les entendre, alors j’ai été honoré d’avoir cette opportunité. »

LOUALLDAY a choisi des moments spéciaux qu’il voulait mettre en évidence, isolant des voix, des mélodies et des arrangements de cordes emblématiques qui l’avaient toujours marqué dans sa jeunesse.

« Mon histoire avec Motown a commencé avec mes parents. Ils jouaient toujours de la musique quand nous étions enfants, surtout Motown. Personnellement, je suis entré dans la Motown lorsque j’ai commencé à échantillonner. Je me souviens avoir plané au-dessus de l’épaule de mon frère aîné, essayant d’apprendre à découper des échantillons classiques. La Motown a toujours fait partie de ma vie d’une manière ou d’une autre.

Basse-Ville Vol. 1 liste de pistes :

1. Quatre hauts – « Bébé, j’ai besoin de votre amour »

2. Jimmy Ruffin – “Que devient le cœur brisé”

3. Marvin Gaye – “Trop occupé à penser à mon bébé”

4. Les Marvelettes – “S’il vous plaît, M. Postman [3-track only]”

5. Les originaux – “Bébé, je suis pour de vrai”

6. Les tentations – “Juste mon imagination”

7. Supremes – “Venez voir à propos de moi”

8. Les Marvelettes – “Le chasseur se fait capturer par le jeu”

9. Mary Wells – “Tu m’as battu jusqu’au bout”

10. Isley Brothers – “Ce vieux cœur à moi (est faible pour vous)”