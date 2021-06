L’OTT régional en hausse alors que les abonnés choisissent la langue maternelle plutôt que l’hindi

Selon le dernier rapport FICCI-EY, la part de la consommation de langues régionales sur les plateformes OTT dépassera les 50 % d’ici 2025.

De Hoichoi (Bengali) à Aha (Telugu), Sun NXT, Koode (Malayalam), City Shor TV (Gujarati) ne sont que quelques-unes des plateformes OTT régionales qui semblent avoir gagné en popularité auprès du public indien et ont pu se forger leur propre place parmi les grands acteurs tels que Netflix et Amazon. « Au cours de la dernière année, nous avons constaté un regain d’intérêt pour le contenu régional. L’Inde est un pays qui compte de nombreuses langues et avec l’arrivée de nouveaux utilisateurs ruraux, les chiffres de masse continueront d’être régionaux car ils préfèrent regarder du contenu dans leur langue maternelle. La contribution de l’OTT régional est susceptible d’être conforme à la répartition de l’audience et à la pénétration d’Internet dans le pays », a déclaré à BrandWagon Online ML Raghavan, responsable des activités numériques chez Sun Group.

Des films aux séries Web, les plates-formes OTT régionales ont intensifié leurs offres de contenu pour répondre à la recrudescence de la base d’audience. Par exemple, Sun NXT possède une bibliothèque de plus de 4 000 films sud-indiens et sa branche de production (Sun Pictures) est en train de produire plus de cinq longs métrages en tamoul, tout en acquérant du contenu en télougou, kannada et malayalam. De même, Hoichoi, qui possède une bibliothèque de 80 émissions originales, a sorti 25 à 27 émissions originales et 12 à 15 films l’année dernière. Il prévoit de déployer un autre ensemble de 40 nouveaux éléments de contenu cette année. Aha, d’autre part, avait l’intention de lancer 30 à 40 contenus originaux en un an, mais n’a pas été en mesure de respecter les plans en raison du verrouillage. À l’heure actuelle, la plate-forme comprend plus de 20 contenus originaux.

En outre, au cours de la dernière année, les plates-formes OTT régionales se sont concentrées sur l’augmentation de la portée – ainsi la base d’abonnés en concluant des accords de distribution avec les télécommunications. De plus, des plateformes telles que Hoichoi ont signé un accord de syndication de contenu avec des joueurs hindi OTT tels que MX Player. Pendant ce temps, Planet Marathi prévoit de lancer un modèle de paiement à la séance sur sa plate-forme pour pouvoir répondre à la fois aux visiteurs ponctuels et aux cinéastes. Planet Marathi était censé faire ses débuts l’année dernière, mais les plans ont été suspendus en raison de la pandémie. Désormais prête avec cinq-sept web-séries originales ainsi qu’une bibliothèque de 120 films, la plateforme de streaming Marathi sera lancée en deux phases en juin et juillet. « L’année dernière, nous avons observé l’évolution des tendances d’audience dans l’industrie OTT et l’avons pris comme une opportunité d’apprentissage. Maintenant, nous lançons notre plate-forme avec une large liste de contenu qui va au-delà des séries Web et des films en incluant également des pistes de karaoké, des émissions de discussion et sept films originaux. Notre bibliothèque se compose de contenus qui plairont à la fois à la foule urbaine ainsi qu’aux téléspectateurs de niveau 2, de niveau 3 et ruraux, s’adressant ainsi à tout le monde », a déclaré Akshay Bardapurkar, fondateur de Planet Marathi.

Depuis un certain temps déjà, Amazon Prime Videos renforce sa bibliothèque de contenu régional et maintenant d’autres acteurs tels que Netflix, MX Player, entre autres, ont également commencé à capitaliser sur cette tendance. Alors que ces acteurs nationaux dominent la base d’abonnés des villes métropolitaines, la plupart des plates-formes OTT régionales attirent les regards ainsi que les abonnements principalement des villes de niveau 2 et de niveau 3. « Beaucoup de nos abonnés viennent de villes de niveau 1 telles que Mumbai et Bangalore. En dehors de cela, Dhaka est devenu un autre grand marché pour nous. Nous avons également filmé cinq émissions originales au Bangladesh et avons ouvert un bureau à Dhaka », a déclaré Vishnu Mohta, co-fondateur, Hoichoi, ajoutant que la plate-forme a connu une augmentation de 50 % des abonnements en mai 2021, par rapport à l’année dernière. an.

Fait intéressant, alors que le contenu régional doublé en hindi a été bien accueilli par le public, il n’y a aucune demande pour que le contenu en hindi soit doublé dans les langues régionales. « À quelques exceptions près, les films en hindi doublés dans des langues régionales ne sont pas bien reçus par le public, une tendance qui est reprise par les médias audiovisuels. Au lieu de cela, d’autres langues régionales telles que le malayalam et les films tamouls doublés en télougou ont été très bien accueillis par notre public », a expliqué Ajit Thakur, PDG d’Aha. Les analystes du secteur estiment que l’approche de The Family Man Season 2 d’Amazon Prime Video consistant à créer une émission multilingue contenant à la fois des dialogues en hindi et en tamoul était une étape vers l’apaisement du public du Sud.

Selon le dernier rapport FICCI-EY, la part de la consommation de langues régionales sur les plateformes OTT dépassera 50 % d’ici 2025 par rapport à la part de 30 % qu’elle détenait en 2019, passant de 45 % à l’hindi. Cependant, la consommation de contenu régional s’est accélérée au cours de la dernière année, l’ensemble de l’industrie OTT connaissant une forte croissance. L’OTT régional détient déjà près de 40 à 45 % des parts du gâteau OTT global en termes de consommation, selon les analystes du secteur. Cela est principalement dû aux offres de contenu originales que les plates-formes OTT traditionnelles ne sont pas en mesure de fournir. «Pendant le verrouillage, vu du point de vue de la qualité, le contenu déployé par les plateformes régionales était supérieur au contenu publié par Bollywood dominé par l’hindi. Auparavant, les téléspectateurs du marché parlant hindi ne pouvaient pas consommer le contenu en raison de la barrière de la langue, mais maintenant, avec des sous-titres rendant le contenu universellement compréhensible, OTT a ouvert le contenu en langue maternelle aux téléspectateurs parlant hindi. Ainsi, mettre la qualité du contenu sur la préférence des acteurs ou le grandiose d’un ensemble. Il ne faudra pas longtemps avant que le marché OTT régional ne devienne courant », a expliqué Shankar B, PDG de Fourth Dimension Media Solutions.

