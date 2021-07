Lou Gramm affirme qu’il n’a pas été crédité de l’écriture de chansons sur “Je veux savoir ce qu’est l’amour” de Foreigner

Ancien ÉTRANGER chanteur Lou Gramm affirme qu’il a été injustement “dépassé” des crédits d’écriture pour la chanson à succès du groupe “Je veux savoir ce qu’est l’amour”. La ballade de puissance, qui est créditée uniquement à ÉTRANGERle guitariste fondateur de Mick Jones était, sorti en novembre 1984 en tant que premier single du cinquième album du groupe, “Agent Provocateur”.

Grammaire a discuté de son prétendu manque de contribution à la piste lors d’une toute nouvelle interview avec “Le podcast de Jeremy White”. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Autant que j’ai travaillé ma queue sur ‘Je veux savoir ce qu’est l’amour’, et je pense que j’avais une forte présence sur cet album et que j’apportais aussi des idées à l’arrangement, je n’ai eu aucun crédit sur cette chanson. La chanson était n°1 dans le monde, et la réalité est [Mick] fait cent pour cent des redevances de la chanson. J’ai été complètement dépassé par ça.”

Grammaire a poursuivi en disant que “Mick était très juste” en ce qui concerne le partage des crédits d’écriture de chansons dans les premières années de ÉTRANGER. “Peu importe qui a contribué quoi, entre lui et moi, c’était 50-50 ou 60-40, mais c’était toujours 50-50 ou près de 50-50”, a-t-il déclaré. “Lorsque ‘En attendant une fille [Like You]’ sortit de [in 1981], c’était 75-25. Et puis quand “Je veux savoir ce qu’est l’amour” est sorti, il m’a offert 95-5, et j’ai dit : “Je n’en veux pas cinq”. Alors il en garda cent.”

“Après ‘Je veux savoir ce qu’est l’amour’, puis il est sorti avec “Je ne veux pas vivre sans toi” [on 1987’s ‘Inside Information’ album]”, a-t-il poursuivi. “Cela a été complètement fait par lui. Je ne voulais même pas participer à ça. Puis il a commencé à écrire complètement des chansons et à me les montrer ; il voulait juste que je les chante. Aucune contribution sur les paroles ou la mélodie ou quoi que ce soit – il est venu me voir avec des chansons complètes qu’il avait écrites et voulait juste que je les chante.”

Demandé par blanc si Jones“l’ego” de ‘s était à blâmer pour le changement dans l’approche de l’écriture de chansons, Grammaire a dit: “Vous pouvez l’appeler comme ça… j’ai toujours voulu ça [to be a] collaboratif [effort], mais après un certain point, il s’est retrouvé rattrapé par ce qu’il faisait et n’a pas voulu participer.”

Grammaire était la voix sur ÉTRANGERles plus grands succès de, y compris “On se sent comme la première fois” et “Froid comme la glace” des débuts éponymes du groupe en 1977, et plus tard des chansons comme “Au sang chaud” et “Je veux savoir ce qu’est l’amour”.

L’homme de 71 ans Grammaire la gauche ÉTRANGER pour de bon en 2002 et a lutté contre des problèmes de santé ces dernières années, y compris l’ablation d’une tumeur non cancéreuse. Il a dit au Démocrate & Chronique en 2018 qu’il prévoyait de prendre sa retraite, mais qu’il retrouvait toujours ÉTRANGER pour plusieurs spectacles cette année-là pour célébrer le 40e anniversaire du groupe.

ÉTRANGER remplacé Grammaire avec Kelly Hansen en 2005. Jones, le seul membre original restant de ÉTRANGER, a souffert de problèmes de santé à partir de 2011, ce qui a finalement entraîné une chirurgie cardiaque en 2012.

Grammaire et Jonesla performance de juin 2013 de “Je veux savoir ce qu’est l’amour” et “Héros du Juke Box” au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs à New York a marqué la première fois que le couple a joué ensemble en une décennie après Grammaire la gauche ÉTRANGER pour une deuxième fois. Hansen dirige le groupe depuis 16 ans.



