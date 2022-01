Lou Macari condamne les troubles des stars de Manchester United – Man United News And Transfer News

La légende de Manchester United, Lou Macari, a déclaré en direct sur MUTV exactement ce que les fans pensent des joueurs.

La chaîne officielle du club est peut-être en train de reconsidérer sa décision de faire appel à l’ancien milieu de terrain, mais les supporters apprécieront son honnêteté.

Macari aurait déclaré sur MUTV: « Quiconque donne le coup d’envoi dans le vestiaire, expulsez-le, débarrassez-vous d’eux et je parle des joueurs qui le font d’ailleurs. »

L’Écossais faisait référence à des informations selon lesquelles le vestiaire était actuellement divisé et l’ensemble du club était en émoi.

Les rumeurs accablantes qui ont circulé au cours des derniers jours ont mis en lumière ce que l’équipe traverse actuellement.

Que les fans croient que les rumeurs sont vraies ou non est une question, mais ce qui est clair, c’est que quelque chose ne va pas dans les coulisses et c’est la cause des mauvaises performances depuis que Ralf Rangnick est entré dans le club.

Certains pensent que c’est l’effet psychologique du départ d’Ole Gunnar Solskjaer tandis que d’autres pensent que les joueurs sont trop mous en réponse aux demandes du patron allemand.

Les fans de United ont ressenti une énorme déconnexion émotionnelle entre eux et les joueurs ces derniers temps alors que la saison continue de sombrer dans le chaos.

Les performances des Diables rouges ont souvent été accusées d’être sans vie, sans passion et agressivité, et sans aucune idée.

Bien que certains aient déjà commencé à blâmer Rangnick alors qu’il était aux commandes depuis moins d’un mois, d’autres ont refusé de laisser les joueurs s’échapper ou se cacher derrière une autre montagne d’excuses.

Macari semble se pencher sur ce dernier et a clairement exprimé ses sentiments concernant toute influence perturbatrice potentielle.

Après tout, s’il y a une pourriture dans le club, il n’y a qu’une seule façon d’y faire face et Sir Alex Ferguson a souvent été rapide à le faire.