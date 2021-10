Lou Pearlman n’a jamais remboursé l’argent qu’il devait : pourquoi ?

.

La mort de Lou Pearlman dans une prison fédérale a laissé des poursuites intentées par NSYNC et d’autres groupes de garçons dont il était le manager non résolues et a laissé beaucoup de ses victimes en défaut de paiement.

Pearlman a été reconnu coupable de fraude pour avoir fraudé des millions de dollars à des milliers d’investisseurs, dont beaucoup étaient des retraités vivant en Floride, selon des documents judiciaires dans son cas. Il a promu des groupes de garçons comme NSYNC, Backstreet Boys, Take-5, O-Town et d’autres, en les promouvant avec l’argent des investisseurs et en gardant la plupart des bénéfices pour lui-même dans un stratagème de Ponzi de 300 millions de dollars. Tous les boys bands qu’il a promus, sauf un, ont poursuivi Pearlman. Une grande partie de ses dettes n’a pas été payée à sa mort et les poursuites n’ont jamais été résolues, laissant les victimes non recouvrées.

L’histoire de Pearlman a été initialement diffusée dans une émission spéciale 20/20 de deux heures le vendredi 13 décembre 2019 dans l’épisode « The Hitman: From Pop to Prison ». L’épisode a été rediffusé le vendredi 3 juillet 2020.

Voici ce que vous devez savoir :

Les membres des boys bands de Lou Pearlman ont exprimé des émotions mitigées à la mort du magnat

J’espère avoir trouvé un peu de paix. Que Dieu vous bénisse et RIP, Lou Pearlman. – Justin Timberlake (@jtimberlake) 21 août 2016

Les anciens membres de NSYNC, Lance Bass et Chris Kirpatrick, ont déclaré à ABC 20/20 qu’ils avaient vécu une série d’émotions contradictoires à la mort de Lou Pearlman. Pearlman, le manager de NSYNC, des Backstreet Boys et d’autres boys bands, était un magnat de l’industrie musicale. Il était connu pour avoir fait connaître Bass et d’autres membres du boys band, prenant même la plupart de leurs revenus et trompant les investisseurs. La plupart de ses investisseurs étaient des retraités en Floride.

Pearlman a également fait face à des allégations d’inconduite sexuelle. Ces allégations d’inconduite sexuelle ont été détaillées pour la première fois dans un article de Vanity Fair en 2007. Pearlman avait nié ces allégations.

Bass a déclaré à 20/20 qu’il respectait Pearlman pour sa carrière, malgré la fraude qui l’a financée.

« Il y a tellement de leçons de vie que vous apprenez des erreurs des autres, de vos erreurs », a déclaré Bass. « Cela m’a aidé à démarrer ma carrière. Il l’a financé. Je ne sais pas où je serais sans lui. Il faut donc lui accorder ce crédit. »

De nombreux membres du groupe ont écrit des articles sur les réseaux sociaux après avoir appris la mort de Pearlman, reflétant leurs émotions contradictoires.

« Ce n’était peut-être pas un homme intègre, mais je ne ferais pas ce que j’aime aujourd’hui sans son influence », a écrit Bass dans un tweet le lendemain de la mort de Pearlman.

« J’espère que vous avez trouvé un peu de paix », a écrit Justin Timberlake sur Twitter le 21 août 2016. « Que Dieu vous bénisse et RIP, Lou Pearlman. »

« Émotions mitigées en ce moment, mais RIP Lou Pearlman », a écrit Kirkpatrick sur Twitter le jour de la mort de Pearlman.

Le procès de NSYNC déposé contre Pearlman n’a pas été résolu après sa mort dans une prison fédérale à 62 ans.

La mort de Lou Pearlman à 62 ans dans une prison fédérale a laissé les poursuites contre lui non résolues. NSYNC et d’autres groupes de garçons dirigés par le magnat, y compris les Backstreet Boys et O-Town, ont intenté des poursuites contre Pearlman, affirmant qu’il avait empoché une grande partie de leurs gains et leur avait laissé de petits paiements. Bass a déclaré à 20/20 que la mort de Pearlman en 2016 signifiait qu’aucune des victimes du stratagème Ponzi de 300 millions de dollars n’avait reçu l’argent fraudé.

« J’étais tellement confus quant à la façon dont je me sentais exactement », a déclaré Bass. « Je pensais : « Comment pourriez-vous mourir maintenant sans résolution ? »

Kirkpatrick a exprimé des émotions mitigées similaires dans 20/20 :

« Au moment où vous avez commencé à pleurer, vous avez commencé à rire », a déclaré Kirkpatrick. «Et au moment où vous avez commencé à rire, vous avez commencé à vous mettre en colère, et au moment où j’étais en colère, j’ai commencé à me sentir mal à propos de tout ce qui s’est passé. C’était probablement le moment le plus déroutant que j’aie jamais eu. Je sais que beaucoup d’autres gars sont amers. Je le comprends parce que, comme je l’ai dit, il y a beaucoup d’émotions. Mais je ne serais pas où je suis sans lui. »

Pearlman a déclaré à NSYNC et aux Backstreet Boys qu’il leur achèterait des maisons et qu’ils pourraient quitter leur emploi, selon USA Today. Mais leurs salaires n’atteignaient même pas le salaire minimum. Bass se souvient avoir reçu son premier salaire après deux ans de tournées et de promotions.

« J’ouvre l’enveloppe, je regarde le chèque et je me dis : ‘Oh mon Dieu, mon cœur a coulé' », a déclaré Bass. «Je ne pouvais pas croire le nombre que je regardais. Le chèque était de 10 000 $. Ce n’est pas pour paraître ingrat, mais lorsque vous comparez cela au nombre d’heures que nous avons passé à travailler avec ce groupe au fil des ans, cela n’a même pas atteint le salaire minimum. Absolument. »

