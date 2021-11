Lou Reed & Metallica : Critique de l’album de Lulu

Les arguments au sujet de ce projet férocement égoïste ont commencé au moment où la nouvelle s’est échappée comme du mauvais gaz des bouches d’égout de la ville de New York. Les arguments ne feront que s’échauffer maintenant que tout le monde peut enfin l’entendre.

Le grand art rupestre est toujours transgressif, bien sûr. Combien de fans de Lou Reed et de Metallica verront cela comme une simple violation des règles, et combien tout simplement faux, vont planer au-dessus de la musique réelle comme un nuage de mouches.

Le schéma de base est le suivant : Reed a écrit des paroles inspirées d’une pièce de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle de l’expressionniste allemand Frank Wedekind : Earth Spirit et la boîte de Pandore. Publiées respectivement en 1895 et 1904 et se déroulant en Allemagne, à Paris et à Londres dans les années 1890, les histoires tournent autour de Lulu, un aimant pour les désirs suffocants, l’amour indirect et les abus sans entrave de tous les hommes qui lui tombent dessus. Jusqu’à ce que, finalement, laissée « sans vrais sentiments dans mon âme », elle rencontre Jack l’Eventreur, dont « l’amour » s’avère le plus grand et le plus fatal de tous.

Metallica a tenté de fournir les méditations musicales qui l’accompagnent en profondeur, en subsumant sa propre identité musicale afin de proposer ce que le guitariste Kirk Hammett a appelé « un nouvel animal ». Quelque chose comme un gros chien noir, peut-être, qui gémit, gronde, mord et chie à des endroits que vous souhaiteriez vraiment qu’il ne l’ait pas fait. Puis recommence pour vous contrarier.

Mais est-ce que c’est bon, demandez-vous ? Est-ce, en un mot, rock? La réponse serait, eh bien, oui et non. Les fans de métal traditionaliste seront déçus. Car il est clair dès le moment où le morceau d’ouverture Brandenburg Gate flotte comme un brouillard – Lou va droit au but : « Je me couperais les jambes et les seins/Quand je pense à Boris Karloff et Kinski » – que ce n’est pas un album fait pour le fan de rock « moyen ». Ou comme Reed grogne dans The View : « Je veux que tu doutes/Chaque sens que tu as amassé ». Le poids cumulé de cet album le fera certainement pour vous.

Certains peuvent trouver l’ambiance de transe d’une grande partie de la musique désorientante morbide, voire repoussante. Et il ne servira à rien de dire que c’est intentionnel. La nausée de morceaux comme Little Dog (« Un corps chétif et une petite bite/Un petit chien peut vous rendre malade ») est si tangible que beaucoup se demanderont pourquoi ils écoutent même ça. Pour d’autres cependant – pas seulement les purs et durs de Reed habitués à son dégoût de soi, ses mots noirs amers, son désir presque juvénile de dire l’indicible – la beauté sous-jacente de ce que ces artistes, sur le papier, des extrémités si disparates du rock spectre essaient de transmettre sera à couper le souffle.

Il ne s’agit pas de morceaux individuels, bien qu’il y ait immédiatement plusieurs remarquables comme le effrayant Pumping Blood, dont les violons déments rappellent ceux de Reed de l’époque de Street Hassle avant de se construire pendant plusieurs minutes comme un pendule jusqu’à un assaut auditif de la taille de Metallica. Il s’agit de la pièce globale. Une œuvre conceptuelle qui doit être absorbée dans son ensemble pour même commencer à traverser ses contreforts sonores, à 90 minutes et plus, ce n’est pas exactement un voyage adapté aux iPod.

À moins, peut-être, que vous soyez à l’horizontale au moment où vous arrivez à la dernière piste Junior Dad, les 12 dernières de ses 19 minutes épluchées de peau submergées par des vagues de drones qui rappellent l’alto de John Cale, l’harmonium de Nico et la belle basse de Cliff Burton. lavis et effets harmoniques néo-orchestral sur des instrumentaux comme Orion.

Reed a construit une carrière basée sur l’espoir que, comme il le dit, « l’intelligence qui habitait autrefois les romans et les films ingérerait le rock ». Mais alors que son meilleur travail, avec et sans le Velvet Underground, a toujours bénéficié de cette impulsion créative, il a patiné si près de l’auto-parodie tant de fois, son énergie s’est souvent dissipée, aussi fine et creuse que le ricanement moqueur. qui semble planer sur son travail.

C’est là qu’intervient Metallica. Un groupe de rock véritablement clubbable – par opposition aux mains chèrement embauchées avec lesquelles Reed a passé les 40 dernières années à travailler – ce qu’ils apportent à la fête est un feu pur et sans ironie ; un poing de fureur pour remplacer le poignet mou.

Cela fait une combinaison absolument bouleversante. Tu étais prévenu.

Cette critique a été initialement publiée dans Classic Rock en octobre 2011.

