Lou Williams et son efficace rôle de “micro-ondes” pour un retour épique

Lou williams Il fait partie de ces joueurs capables de changer de match grâce à son talent inné et sa capacité de compétition. Bien qu’étant loin de son meilleur niveau, avec 34 ans, l’escorte de Atlanta Hawks a été décisif pour son équipe pour aboutir à un retour mémorable contre les 76ers de Philadelphie. À tel point que lorsqu’il est entré sur le terrain, le déficit de la Géorgie était de 21 points, et il a largement contribué à faire tourner le tableau d’affichage, avec 15 points, 3 passes décisives, 2 interceptions et un étonnant 7/10 de field goal. .