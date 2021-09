Lou Williams : “Kawhi Leonard a le style le plus unique qui soit”

in

Léonard Kawhi il ne jouera probablement pas un seul match lors de la saison NBA 2021/22. L’étoile de Clippers de Los Angeles a subi une déchirure du ligament croisé au genou lors des dernières Playoffs 2021. Cependant, la franchise Angelina elle-même a assuré cet été qu’il portera à nouveau son maillot en 2022/23 après avoir obtenu son renouvellement jusqu’en 2025 (la dernière année avec option joueur) .

Cela signifie que tout le parcours qui l’attend, dans son intégralité, devra travailler au sein du personnel médical des Clippers eux-mêmes avec Kawhi pour s’assurer que, au moment où il se remet complètement de sa blessure, il retourne au meilleur de sa capacité. manière possible.

Le processus va être difficile. Cela a été assuré Lou williams, ancien joueur des Los Angeles Clippers (actuel Atlanta Hawks). L’ancien partenaire de Leonard est récemment apparu sur le podcast “The Trap”, où il a assuré que Kawhi est le joueur le plus spécial qu’il ait vu en termes de travail et d’entraînement de son propre style :

“Kawhi était toujours une heure et demie avant le début des entraînements par équipe, et il est également resté jusqu’à une heure et demie après la fin. C’est son rythme. C’est ainsi qu’il travaille. Il est unique. Mais cela ne veut pas dire c’est un travailleur acharné. Vous l’êtes. Mais vous devez travailler à votre rythme », a déclaré Williams.

Saison de transition

Malgré le fait qu’ils aient déjà montré qu’ils pouvaient tenir le coup sans Kawhi Leonard, les Los Angeles Clippers ne devraient pas prendre la bague du championnat cette saison, surtout compte tenu de la manière dont les deux favoris ont été renforcés : les Los Angeles Lakers et Filets de Brooklyn.