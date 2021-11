Lou Williams révèle la partie la plus difficile d’avoir 2 petites amies

Le gardien des Atlanta Hawks, Lou Williams, est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs sixièmes hommes de tous les temps.

Sortir du banc lui a toujours permis d’exploiter tous ses avantages offensifs par rapport à ses adversaires, tout en minimisant ses faiblesses défensives en lui permettant de faire face à des menaces moins puissantes.

En plus d’être un étalon absolu sur le terrain, il en était aussi un.

L’une des choses pour lesquelles Williams est le plus connu en dehors du terrain est d’avoir deux petites amies. Cette semaine, il a rencontré Taylor Rooks de Bleacher Report et a révélé la chose la plus difficile à propos de toute la couverture de cette partie particulière de sa vie.

« Les gens pensaient même qu’elles étaient sœurs, je me disais : ‘C’est ridicule.’ Je n’ai pas aimé la partie où je ne pouvais pas contrôler ce qui était dit et comment ils étaient perçus », a reconnu Williams. « Ces deux femmes sont les mères de mes enfants, pas seulement des filles au hasard avec qui je cours… »

C’est un costume d’Halloween. https://t.co/WVK6W11K9M – Jeu 7 (@game7__) 1er novembre 2021

Williams a toujours marché au rythme de son propre tambour. Qu’il soit suspendu pour son amour des clubs de strip-tease, qu’il s’en prenne à des politiciens louches ou qu’il serve de caisse de résonance à d’anciens coéquipiers émotifs, il a toujours fait les choses à sa manière.

Avoir deux petites amies était un peu la même chose pour Williams.

Étant donné qu’il s’agit probablement de la dernière saison de Williams avant sa retraite, les fans seraient sages de l’apprécier. Un personnage comme celui-ci n’arrive pas souvent.

En rapport: L’incroyable costume d’Halloween des Lakers PG Rajon Rondo (Photos)