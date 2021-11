Lou Williams s’ouvre sur la partie la plus difficile de la bigamie : « Ils ne sont pas n’importe qui. »

Lou Williams, gardien des Atlanta Hawks de la NBA, a annoncé en 2015 qu’il avait eu une relation amoureuse avec deux femmes en même temps.. Essayant d’éviter les rumeurs, les critiques et les commentaires, il a rendu public un look très personnel et a présenté les deux femmes comme sa partenaire, et a maintenant donné plus de détails sur le canapé de Taylor Rooks dans Bleacher Report. Entre autres choses, il a avoué ce qui est la partie la plus difficile de la bigamie.

« Je n’aime pas la partie où je ne peux pas contrôler ce qui est dit ou comment les gens le voient. Ces femmes sont les mères de mes enfants. Ils ne sont pas n’importe lesquels avec qui je me promène« , a déclaré le joueur vétéran, qui a été nommé meilleur sixième homme à trois reprises au cours des sept dernières années. En fait, il est l’un des deux seuls joueurs à avoir réussi à remporter ce titre à trois reprises.

Les propos infondés ne sont pas du goût d’une Lou Williams qui a même dû entendre que les deux femmes sont sœurs : « C’est ridicule« De plus, ces dernières années, de nombreuses voix se sont interrogées sur la santé du maintien d’une telle relation et ont spéculé sur les problèmes supposés que les deux femmes pourraient avoir lors du partage d’un partenaire, c’est pourquoi elles ont déjà dû sortir publiquement pour admettre qu’elles obtiennent s’entendent très bien entre eux.

Le premier qui est entré dans la vie de Lou Williams a été Ashley Henderson, qui est en couple depuis de nombreuses années. Elle est appelée ‘blonde‘(blonde) avec affection et est la mère de ses deux premiers enfants. Plus tard, lorsqu’il a signé pour les Raptors de Toronto, le garde a commencé une relation en même temps avec Rece Mitchell. Il l’appelle avec affection ‘brun‘(brune), et avec elle, il était le père de son troisième enfant.