Louange à Willy et tir de Graham : échanger les pélicans pour une journée

Les pélicans ils retrouvent un petit sourire au milieu de tant de chagrin. Gagner dans l’Utah n’est pas facile, mais cela devrait donner un plus de satisfaction de le faire avec un triplé comme celui que Devonte ‘Graham a fait pour sécuriser ce match. Ce n’est que la cinquième victoire, mais c’est particulièrement bon. L’équipe de Willie Green, qui est un entraîneur débutant et qui connaît un début de carrière quelque peu abrupt, opte pour une position tardive si rien ne change radicalement, mais il est sur la bonne voie même avec Zion Williamson blessé. La mégastar est de retour pour les entraînements de groupe et cela peut donner un coup de pouce total.

Graham a été rejoint, entre autres, par un Willy Hernangómez. Lors d’une journée où presque tout le monde a souffert pour marquer régulièrement, l’Espagnol a marqué 6/9 aux tirs, accumulant 13 points en 19 minutes et l’accompagnant avec 8 points et 5 passes décisives. Le changement est remarquable puisqu’ils le laissent jouer quelque chose. Le +/- en piste était mené par Las Rozas dans l’équipe visiteuse (+10). Ces signes de progrès, non seulement individuellement mais collectivement, lui ont valu la gratitude de ceux qui suivent avec plus d’intensité la situation actuelle de l’équipe, l’un des moins supporters des États-Unis et de ceux qui, par conséquent, ont le plus besoin d’unité. .dans votre pensée si elle est positive. Will Guillory, l’un des écrivains les plus lus, note que « cela a été une somme énorme pour la rotation ». Antonio Daniels, qui travaille maintenant comme commentateur à la télévision, dit qu' »il a été fantastique depuis qu’il est entré dans la rotation ». Et c’est comme ça. Seul derrière le starter Valanciunas et gagnant chaque minute sur la piste.

Les le jazz Ils l’ont fait en une demi-minute. Ils menaient par quatre après deux actions de Mitchell, une de Conley et malgré le fait que Gobert ait raté un de ses deux lancers francs. Le Français a raté Ingram, qui a appuyé sur le résultat, Utah n’a pas frappé l’attaque et a laissé Graham prendre un tir de trois du côté droit, après qu’Ingram lui ait donné le virage, et avec un défenseur au-dessus pour mettre la folie dans la Vivint Arena avec une seconde pour finir. À ce moment-là, il a donné une faute à Gobert en attaque, le Jazz l’a volé sur la touche et Bogdanovic a fini par tirer depuis son terrain pour voir si la flûte sonnait.

L’interdiction a été ouverte avec plus de succès par le Jazz. Dans la première salle, ils ont ouvert une petite brèche, fermée au fond de celle-ci. C’était une deuxième traction, un peu plus forte et basée sur l’insistance de Clarkson, qui a laissé les locaux au-dessus de dix points. Ce moment était critique, tout comme les pélicans. La seconde mi-temps a été beaucoup plus serrée, avec seulement de petits avantages. Ceux de Green s’associaient mieux en remarquant que les pourcentages de tous étaient mauvais, essayant d’atteindre le panier plus facilement, et entre celui-ci et la défense, augmentant en voyant qu’il y avait une possibilité de se battre pour gagner, le reste était fait.