Louer dans la nouvelle normalité : vous êtes à 7 étapes d’attirer le locataire idéal

Voici quelques-unes des meilleures pratiques pour attirer les locataires idéaux sur le nouveau marché locatif.

Il ne serait pas exagéré de dire que la pandémie a agi comme un bouton de réinitialisation pour le marché de la location. L’exode des locataires qui s’en est suivi s’inverse désormais rapidement. Cependant, ils reviennent à une nouvelle norme dictée par la technologie, des exigences élevées en matière d’hygiène et un paradigme façonné par la demande de logements relativement spacieux et aisés et de logements de banlieue.

Attirer et maintenir des relations avec des locataires de qualité dans le nouveau paysage, surtout maintenant que le Model Tenancy Act est en place, nécessitera une approche différente. Voici quelques-unes des meilleures pratiques pour attirer les locataires idéaux sur le nouveau marché locatif.

1. Déterminez votre marché cible

La première étape pour confirmer un locataire en tant que propriétaire consiste à vous demander : à quoi ressemble mon locataire idéal ? Une liste rapide des caractéristiques souhaitées et des exigences de votre locataire idéal vous aidera à démarrer la commercialisation de votre propriété auprès du bon groupe de locataires.

Cela dit, il est crucial de se concentrer sur les types de locataires et sur ce que chacun d’eux rechercherait s’il louait un logement dans la localité. Par exemple, la liste de contrôle d’une famille sera radicalement différente d’une liste indispensable d’un célibataire ou d’un étudiant. En tant que propriétaire foncier, cela vous oblige à bien connaître votre localité, votre environnement, vos équipements et certaines réglementations qui pourraient s’avérer utiles pour prendre la bonne décision.

De plus, vous pouvez dresser une liste des préférences personnelles des locataires en ce qui concerne des facteurs tels que garder un animal de compagnie, avoir une cote de crédit ou suivre un certain style de vie. Selon la foule dans le quartier, vous pouvez également identifier un locataire qui est plus susceptible de s’adapter au mode de vie suivi dans la localité.

2. Listes exhaustives

Une fois que vous avez finalisé votre marché cible, il est temps de préparer une liste attrayante pour votre propriété et de contacter votre groupe de locataires idéal. En tant que propriétaire foncier, vous ne devez jamais sous-estimer la valeur d’une liste descriptive et précise.

Vous pouvez commencer par écrire un titre audacieux et convaincant, qui non seulement incitera les locataires potentiels à s’arrêter à votre annonce, mais fera également une bonne première impression dans leur esprit. La meilleure façon de se démarquer dans le fouillis est de mentionner les caractéristiques uniques de votre propriété et/ou de votre localité. Qu’il soit plus proche de l’aéroport international ou situé à proximité d’une plaque tournante de restaurants branchés ou qu’il accepte les animaux de compagnie sur place, mettez-le en évidence en premier dans la description. Cependant, lors de la rédaction d’une annonce, assurez-vous de ne pas faire de compromis sur les informations nécessaires telles que le type de maison, le nombre de chambres et de salles de bains, la superficie totale en pieds carrés et le montant exact du loyer mensuel.

De plus, pour apparaître comme un propriétaire accessible et faciliter la procédure pour les locataires potentiels, vous pouvez partager vos coordonnées et votre lieu de résidence sur la plateforme de référencement. Fournir vos coordonnées est une exigence pour être référencé sur des plateformes immobilières new age qui connectent les propriétaires directement avec le client sans l’intervention d’intermédiaires.

3. Les images parlent plus que les mots

Oui, le processus de création d’une liste intéressante pour votre propriété n’est souvent pas complet sans une galerie d’images de qualité.

Les annonces avec images sont plus susceptibles de retenir l’attention des locataires potentiels que les annonces sans images. Par conséquent, pour mieux commercialiser votre maison, il est important de présenter à vos clients plusieurs photos haute résolution de votre espace de vie, de vos intérieurs et de toutes les autres commodités essentielles. Non seulement cela ajoute un intérêt visuel, mais fournit également des informations plus descriptives à votre client potentiel. En plus de révéler l’esthétique, les images servent également à renforcer la confiance dans une propriété aux yeux du demandeur d’un logement.

De plus, pour éviter les images sombres et floues de la propriété, il est conseillé de photographier votre propriété à la lumière du jour à l’aide d’un reflex numérique monté sur un trépied. Si nécessaire, vous pouvez également utiliser des configurations d’éclairage professionnelles pour éclairer certains aspects de votre décor dans les images. À cette fin, vous pouvez également engager un photographe d’intérieur professionnel ou vous inspirer de certaines des meilleures annonces de la plateforme.

4. Visite vidéo de la propriété

Les visites vidéo sont la nouvelle rage dans l’immobilier de nos jours. Il est beaucoup plus pratique de regarder une visite vidéo d’une propriété et une présélection pour les locataires et permet d’économiser beaucoup de temps et d’efforts pour les deux parties. Envisagez de faire une vidéo de la propriété qui montrerait des détails presque parfaits de la propriété au locataire potentiel. C’est un excellent moyen d’éviter des discussions qui risquent de ne pas fructifier !

5. Assurez-vous que la propriété est en parfait état

Après avoir présenté une image agréable de votre propriété sur la liste, il est important de rester régulier dans l’entretien de votre maison ; étant donné que vous pouvez recevoir un appel ou une demande de visite de la maison n’importe quel jour au hasard. De plus, cela vous permet également d’économiser sur les dépenses à long terme en réduisant les risques de dégradation.

Mentionnez toutes les commodités. Un bien idéal est souvent celui qui garantit à ses locataires un accès facile aux lieux publics et aux commodités. Selon un récent rapport de NoBroker.com, 76% des demandeurs de logement recherchent un approvisionnement fréquent en eau, 47% ont besoin d’une connectivité aux transports en commun et 44% donnent la priorité aux performances de la localité. Par conséquent, en tant que propriétaire foncier, il est conseillé de toujours se tenir au courant de tout nouveau restaurant, école ou service de transport lancé autour de l’endroit.

6. Sélection des locataires

De toutes les étapes pour attirer un locataire de qualité, effectuer une sélection des locataires est la plus cruciale. En tant que propriétaire, vous devez vous renseigner patiemment sur les antécédents de votre client potentiel, son revenu mensuel, ses antécédents de location et ses cotes de crédit avant de choisir de signer le contrat de location avec lui. Par conséquent, vous pouvez choisir de conserver une copie de tous les documents légaux et vérifiés pour éviter tout malentendu par la suite.

Un autre moyen efficace de trouver un locataire qualifié pour votre bien locatif est d’organiser un entretien au cours duquel vous pourrez observer ses traits de personnalité et d’autres choix de style de vie. Peu de temps après la fin de la projection, assurez-vous de transmettre également votre soutien à leurs besoins et exigences.

7. Utilisation des plateformes en ligne

Fini le temps où vous comptiez sur un autre groupe de personnes pour compléter différentes parties de votre annonce et de votre procédure de location. À l’ère des achats en ligne et des paiements numériques, en tant que propriétaire foncier, vous disposez de nombreuses plateformes immobilières en ligne qui peuvent facilement vous aider à rationaliser l’ensemble de votre processus de location. De l’offre d’une plate-forme d’annonces immobilières ouverte à tous à la réduction de l’écart entre vous et votre locataire potentiel, ces plates-formes offrent une gamme d’options telles que la vérification des locataires, les installations de contrôle et la gestion immobilière à ses propriétaires enregistrés.

Trouver le bon type de locataire avec des antécédents et des attentes acceptables peut être intimidant pour tout propriétaire foncier. Cependant, avec une recherche qualitative, un marketing efficace et l’utilisation de l’aide technologique appropriée, le processus peut être facile à suivre.

(Par Amit Agarwal, PDG et co-fondateur, NoBroker.com)

