Louer les collections pour rester sous pression à court terme pour les exploitants de centres commerciaux: Icra

L’affaiblissement du profil financier des locataires, en particulier des secteurs fortement touchés, aggrave la situation, a déclaré Icra.

Les exploitants de centres commerciaux ressentent l’effet en cascade de la deuxième vague de Covid-19, la pression sur le recouvrement des loyers augmentant au moins à court terme, car la flambée des infections a déjà ralenti le rythme de la reprise économique et menace à nouveau de perturber la circulation des personnes. et les marchandises.

L’agence de notation Icra a déclaré dans un rapport que les catégories de centres commerciaux les plus durement touchées sont les multiplexes, les centres de divertissement familial, les aires de restauration et les restaurants. Ceux-ci représentent jusqu’à 25% de la superficie totale du centre commercial et sont un facteur clé de fréquentation. Tout impact négatif sur eux aurait un impact en cascade sur la performance globale d’un centre commercial.

Les analystes ont déjà souligné que la deuxième vague a mis en danger des secteurs à haut risque tels que l’aviation, l’hôtellerie, la restauration, le tourisme, les médias et le divertissement et l’immobilier commercial.

Après avoir dû étendre les dispenses de location au cours de l’exercice 21, les exploitants de centres commerciaux doivent à nouveau prolonger les dérogations / concessions au cours de l’année en cours, compte tenu de la réduction de la fréquentation et des dépenses de vente au détail qui en découlent, en particulier dans les zones géographiques confrontées à des bordures élevées. L’affaiblissement du profil financier des locataires, en particulier des secteurs fortement touchés, aggrave la situation, a déclaré Icra.

«Ainsi, les collections locatives resteront probablement sous pression, du moins à court terme. En l’absence de tout soutien au secteur de l’immobilier de détail, tel qu’un moratoire sur les titres de créance, qui était disponible en mars-août 2020, l’étendue de la liquidité et de la flexibilité financière disponibles auprès des exploitants de centres commerciaux restera un déterminant essentiel de leur capacité à surmonter. les perturbations des flux de trésorerie », a-t-il déclaré.

Mahi Agarwal, directeur du secteur et vice-président adjoint d’Icra, a déclaré: «Le bénéfice net d’exploitation des exploitants de centres commerciaux est frappé par de nouvelles restrictions localisées imposées par les États, ce qui, à son tour, a un impact supplémentaire sur les mesures de couverture et de protection de la dette. Les grands acteurs ont pu surmonter les perturbations précédentes grâce à des flux de revenus diversifiés provenant de segments variés, des liquidités disponibles et un profil solide des locataires. Les petits acteurs, cependant, ont été confrontés à des défis en raison de leur faible diversification et de leur faible solidité de portefeuille, de leur liquidité limitée et de leur disponibilité de crédit.

Avec le début de cette deuxième vague, le stress sectoriel global augmente. Bien que l’on s’attende à ce que le déploiement efficace des vaccins serve à atténuer fortement ces risques, sa montée en puissance reste à voir. L’absence de mesures de soutien, telles que le moratoire sur la dette, et la réduction des niveaux de liquidité, compte tenu de l’utilisation de ces fonds au cours de l’exercice 21, exacerbe les risques, a-t-elle déclaré.

Dans l’ensemble, la disponibilité de liquidités adéquates et de flexibilité financière restera la clé. Les petits acteurs, qui constituent la majorité du marché, avec des ressources limitées, seront probablement confrontés à l’essentiel des défis.

«Au fil du temps, cependant, comme le déploiement des vaccinations aide à maîtriser la pandémie, une bonne reprise est attendue, compte tenu des puissants moteurs de la demande à long terme associés au secteur», a déclaré Agarwal.

