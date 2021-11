Louer un appartement avec terrasse à Barcelone n’a jamais été aussi attrayant

11/06/2021 à 08:00 CET

Pepa Caballero

Quand vous voyez cette fantastique sélection de appartements à louer à Barcelone vous ne saurez pas comment opter pour aucun. Idéal, moderne, meublé et équipé, avec tout ce dont vous avez besoin pour y emménager dès maintenant. Vous n’avez qu’à faire vos valises. Nous les voyons?

Appartement avec terrasse à El Raval

Maison de 82 m2 avec 2 chambres et un séjour avec une cuisine-salle à manger intégrée. Moderne, actuel, avec TV, lave-linge et lave-vaisselle.

Prix: 1 495 euros/mois.

Plus d’informations et de photographies dans un appartement à louer à El Raval, Barcelone.

| Tucasa.com

Appartement avec terrasse aux Corts

L’appartement a 80 m2 répartis en 3 chambres avec placards, 2 salles de bains, salon avec terrasse et cuisine. Il dispose d’un lave-linge, d’une télévision et du chauffage au gaz.

Prix: 1450€/mois.

Plus d’informations et de photos sur un appartement à louer à Les Corts, Barcelone.

| Tucasa.com

Appartement avec terrasse à Gracia

Propriété de style minimaliste, avec 3 chambres, 2 salles de bains, cuisine avec buanderie et fer à repasser et séjour lumineux avec terrasse. Il dispose d’un lave-linge, lave-vaisselle, TV et Wifi.

Prix: 1 795 euros/mois.

Plus d’informations et de photos dans l’appartement à louer à Gracia, Barcelone.

| Tucasa.com

Appartement avec terrasse à Dreta Eixample

Maison confortable de 2 chambres, avec parquet, meublée et équipée. Il dispose du chauffage central, d’une télévision, d’un lave-linge et du Wifi.

Prix: 1 395 euros/mois.

Plus d’informations et de photographies dans un appartement à louer à Dreta Eixample, Barcelone.

| Tucasa.com

Appartement avec terrasse à Esquerra Eixample

Étage design, avec poutres en bois, qui dispose de 2 chambres, d’une cuisine équipée intégrée au séjour et d’une salle de repassage et buanderie, une salle de bain avec douche et une terrasse dans le séjour.

Prix: 1 300 euros/mois.

Plus d’informations et de photographies dans un appartement à louer à Esquerra Eixample, Barcelone.

https://www.tucasa.com/alquiler/viviendas/barcelona/barcelona-capital/?r=&idz=0008.0001.9999.0001

| Tucasa.com