Louez un scooter Lime sans l’application, avec Apple Pay

Vous pouvez désormais louer un scooter Lime même si l’application n’est pas installée. Bien que la description de la société de conduite sans application ne soit pas techniquement vraie, elle rend le processus plus rapide et plus facile pour les utilisateurs occasionnels …

Les rapports Verge.

Les clients qui n’ont pas l’application Lime sur leur téléphone peuvent toujours rouler en prenant une photo du code QR du scooter et en payant via Apple Pay ou Google Pay. Lime dit que ce sera un outil utile pour les nouveaux cyclistes qui ne veulent pas s’engager ou qui n’ont pas d’espace sur leur téléphone. La fonctionnalité fonctionne en téléchargeant temporairement une partie de l’application normale de Lime. Il utilise la fonction Instant Apps sur Android, tandis que sur les iPhones, il utilise la nouvelle fonctionnalité App Clips, arrivée l’année dernière dans le cadre d’iOS 14.

Comme nous l’avons expliqué l’année dernière, la fonctionnalité App Clips dans iOS 14 vous permet d’accéder à certaines fonctionnalités d’une application sans avoir à installer le tout. Pour un utilisateur, c’est comme s’il n’installait pas du tout l’application.

Un clip d’application est une nouvelle façon d’offrir des parties spécifiques d’applications tierces à travers le système sans avoir besoin de les installer. En d’autres termes, vous pouvez accéder à certaines parties d’une application sans jamais l’installer sur votre iPhone ou iPad. Comme vous vous en doutez, ces petites applications offrent des fonctions limitées car elles se concentrent sur des tâches simples et rapides. Les applications peuvent proposer des clips d’application à des fins différentes. Ils peuvent être activés à l’aide des méthodes suivantes: codes de clip d’application d’Apple, balises NFC, codes QR, bannières d’application Safari, liens dans les messages et marque-places dans les cartes.

Dans le cas de Lime, il utilise les codes QR sur les scooters. Scannez-le avec l’appareil photo de votre iPhone, sélectionnez Apple Pay pour le paiement et vous êtes en affaires.

Lime a également abordé l’aspect le plus ennuyeux de la location d’un scooter ou d’un vélo électrique: le fait que l’application vous montre où vous pouvez trouver le plus proche disponible, mais il peut disparaître au moment où vous y arrivez.

Lime permettra désormais aux clients de réserver un scooter pendant 10 minutes dans le but de réduire le stress lié à la conduite en scooter. Lime commencera également à recommander certains véhicules à ses clients. Ainsi, lorsque vous ouvrez l’application, la société vous dirigera vers le véhicule le plus proche avec la meilleure autonomie de batterie. Combiné avec la fonction de réservation, Lime pense que cela aidera les clients à sécuriser leur véhicule plus rapidement, estimant qu’il faudra «moins de 5 secondes» pour réserver un scooter après l’ouverture de l’application.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: