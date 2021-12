L’Ouganda a utilisé un logiciel espion de NSO pour pirater les iPhones du département d’État

Nous avons appris plus tôt ce mois-ci que le logiciel espion Pegasus de NSO avait été utilisé pour pirater les iPhones du département d’État américain en Ouganda, sans aucune idée à l’époque de l’auteur de l’attaque.

Un nouveau rapport suggère fortement que le gouvernement ougandais était derrière les attaques, car le pays – qui a un bilan épouvantable en matière de droits humains – est désormais connu pour avoir acheté le logiciel espion. Il semble également que ce fut, indirectement, le point de basculement qui a conduit à la chute de NSO…

Le rapport précédent indiquait que l’entité derrière l’attaque était alors inconnue.

Apple aurait informé certains employés du département d’État américain que leurs iPhones étaient la cible d’un outil de piratage sophistiqué créé par le groupe NSO. Apple a récemment poursuivi l’organisation responsable du logiciel espion Pegasus créé pour compromettre la sécurité d’iOS et d’Android. . rapporte exclusivement que le logiciel espion du groupe NSO basé en Israël a ciblé au moins neuf employés qui travaillent pour le département d’État américain. « Les iPhones d’Apple Inc d’au moins neuf employés du département d’État américain ont été piratés par un agresseur inconnu. »

ArsTechnica rapporte maintenant avoir découvert que NSO a vendu Pegasus au gouvernement ougandais au début de 2019.

En février 2019, une Israélienne s’est assise en face du fils du président ougandais et a fait un discours audacieux : voudrait-il pirater secrètement n’importe quel téléphone dans le monde ? Le lieutenant-général Muhoozi Kainerugaba, en charge de la sécurité de son père et successeur longtemps chuchoté de Yoweri Museveni, était enthousiaste, ont déclaré deux personnes familières avec l’argumentaire de vente […] Quelques mois après l’approche initiale, le directeur général de NSO, Shalev Hulio, a atterri en Ouganda pour sceller l’accord, selon deux personnes familières avec les activités de NSO en Afrique de l’Est.

En supposant que cela soit vrai (et cela semble tout à fait crédible), cela montre que NSO était prêt à vendre à un gouvernement qui arrête régulièrement des députés de l’opposition et dont les forces de sécurité torturent et assassinent ses propres citoyens. Il semble également que c’est cette vente qui a maintenant conduit à la chute de l’entreprise, après avoir été mise sur liste noire par les États-Unis et poursuivie par Apple.

Pour NSO, la société israélienne qui a créé Pegasus, ce flirt en Afrique de l’Est s’avérerait être le moment où il franchirait une ligne rouge, exaspérant les diplomates américains et déclenchant une chaîne d’événements qui le verraient mis sur liste noire par le département du commerce, poursuivi par Apple, et poussé au bord du défaut de remboursement de ses prêts, selon des entretiens avec des responsables américains et israéliens, des initiés de l’industrie et des employés de NSO.

Le développement par Apple de la capacité de détecter les iPhones infectés et d’informer leurs propriétaires a effectivement rendu le logiciel espion inutile. NSO est maintenant à court de liquidités et semble peu susceptible de rester en activité plus longtemps.

