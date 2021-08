L’Ouganda lance une tournée de trois jours à Chennai et recherche des investissements en Inde

Dans le cadre de l’exploitation minière, l’Ouganda offrira des opportunités de redéveloppement de mines de cuivre et de cobalt, de traitement du fer et de l’acier, d’extraction d’uranium et de calcaire et d’usines de traitement du phosphate. (Image Twitter)

La République d’Ouganda a lancé jeudi une tournée de trois jours à Chennai pour attirer des investissements et déclencher une industrialisation à grande échelle dans le pays africain.

Présentant les opportunités d’investissement pour l’Inde dans l’économie croissante de l’Ouganda, la première journée de la tournée a été animée par Grace Akello, haut-commissaire de l’Ouganda en Inde, et a eu des sessions sur l’accélération de l’industrialisation, le développement/la croissance du secteur des PME en Ouganda, l’apprentissage du secteur des PME de l’Inde, Le régime fiscal de l’Ouganda pour les investisseurs étrangers, les opportunités dans les zones franches du pays, son secteur du gaz et du pétrole et les mines et minéraux, entre autres.

Le roadshow, organisé par le haut-commissariat de l’Ouganda à New Delhi, en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie PHD, comportera également des sessions sur l’investissement, le commerce, le tourisme, la culture, le transfert de technologie et le développement humain au cours des deux prochains jours.

Mwebesa Francis, ministre du Commerce, de l’Industrie et des Coopératives de l’Ouganda, a déclaré dans une présentation que le pays africain et l’Inde entretiennent des relations bilatérales cordiales depuis que l’Inde a établi une présence diplomatique en Ouganda en 1965.

À l’heure actuelle, plus de 26 000 Indiens vivent en Ouganda, dirigent des entreprises et investissent. Les investissements de l’Inde concernent principalement les domaines de la fabrication pharmaceutique, de l’agroalimentaire, de la construction, de la fabrication de ciment, des aciéries, des banques, des technologies de l’information et de la communication, de l’industrie hôtelière et des services d’éducation.

Le ministre a déclaré qu’il existe encore de nombreuses opportunités d’investissement dans le pays, notamment par le biais de partenariats avec le gouvernement ougandais ou le secteur privé. L’économie est bien réglementée et fortement libéralisée, avec tous les secteurs ouverts à l’investissement, a déclaré Francis.

Martin Muhangi de l’Uganda Investment Authority (UIA) a déclaré dans une présentation que le pays recherchait des investissements dans l’agriculture, l’agro-industrie, l’exploitation minière et le traitement des minéraux, les infrastructures et les services.

Dans le secteur agricole, il offre des incitations telles que 10 ans d’exonération de l’impôt sur le revenu pour les agro-industriels opérant dans des parcs industriels, des zones franches (orientées vers l’exportation) et des droits d’importation nuls sur l’importation d’installations et de machines destinées à l’agro-industrie. . Presque tous les intrants agricoles sont exonérés de droits d’importation, a-t-il déclaré.

Dans le secteur manufacturier, il offre 10 ans d’exonération d’impôt sur le revenu pour les exportateurs de biens de consommation et d’équipement finis (80 % de la production) en dehors du marché intérieur, un report de TVA sur les installations et machines à l’importation et un droit d’importation nul sur les installations et machines.

Dans le cadre de l’exploitation minière, l’Ouganda offrira des opportunités de redéveloppement de mines de cuivre et de cobalt, de traitement du fer et de l’acier, d’extraction d’uranium et de calcaire et d’usines de traitement du phosphate.

L’UIA a déclaré que dans les infrastructures et les services, des opportunités d’investissement sont disponibles dans les parcs industriels, les zones économiques spéciales libres, les parcs TIC (centres d’incubation, BPO et centres d’innovation), les aéroports de l’intérieur (mise à niveau) et les ponts pour faciliter le commerce transfrontalier.

Le développement du transport par eau et la création d’instituts de formation professionnelle, d’hôpitaux, d’usines de fabrication de produits pharmaceutiques et d’hébergements de luxe dans les zones touristiques sont quelques-unes des opportunités que les investisseurs indiens peuvent rechercher en Ouganda, a-t-il déclaré.

Akello a déclaré que son pays partait de zéro et avait besoin d’investissements pour le processus d’industrialisation. L’Ouganda est riche de terres fertiles et de gisements minéraux ainsi que d’opportunités d’exploration pétrolière et gazière, a-t-elle déclaré.

