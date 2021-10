Louis Armstrong fait son entrée dans la haute société

« Quand nous avons terminé le tournage de High Society, Bing m’a donné une pince à billets en or portant l’inscription « À Louie de Bing ». Et quand il a eu une petite fille, je lui ai envoyé un télégramme : ‘Maintenant, tu as du jazz.’ – Louis Armstrong

High Society était un remake de la comédie romantique populaire de 1940 The Philadelphia Story, adaptée de la pièce de théâtre du même nom de Philip Barry. Le film de 1940 mettait en vedette Cary Grant, et dans la nouvelle version, le rôle a été repris par Bing Crosby. Katharine Hepburn a précédé Grace Kelly dans le rôle féminin et Frank Sinatra a joué le rôle qui avait valu à James Stewart un Oscar. Les projets de mariage de Grace Kelly nécessitaient un calendrier serré et le tournage a donc commencé le 17 janvier 1956 et s’est terminé début mars.

Louis et Bing étaient dans le studio d’enregistrement de MGM le 6 janvier. « Now You Has Jazz » que Louis et Bing ont enregistré ce jour-là et présenté dans le film. « Now You Has Jazz » a atteint le palmarès des singles américains le 13 octobre 1956, entrant dans les charts au n ° 94 et culminant au n ° 88 au cours de ses quatre semaines.

Pops apparaît comme une sorte de narrateur, sa performance étant parmi les meilleures du film. Alors que la plupart considèrent que le jeu d’acteur dans l’original est bien meilleur, le remake a réalisé de fortes ventes au box-office. High Society est différent de beaucoup de comédies musicales cinématographiques de l’époque en ce sens qu’il n’y a pas de grands numéros de chanson et de danse de production. Les intermèdes musicaux sont discrets et complètent le film plutôt que de le ponctuer.

Au milieu du tournage de High Society, Louis et le groupe ont donné un concert à guichets fermés au Civic Auditorium de Pasadena avant de retourner enregistrer en studio pour Columbia, ainsi que d’autres concerts de Grand Rapids Michigan à New York lors d’une tournée avec Woody Orchestre d’Herman. L’endurance de Louis était incroyable. Comme pour prouver de manière concluante qu’il était l’homme le plus travailleur de la musique américaine, Satchmo s’est envolé pour l’Australie début avril pour donner des concerts et passer à la télévision avant de s’envoler pour Londres pour entamer sa première tournée en Grande-Bretagne en 23 ans.

