Louis Armstrong suit “What A Wonderful World”

En 1968, Louis Armstrong était en mauvaise santé. Mais au Royaume-Uni, “What A Wonderful World” lui apportait un tout nouveau public et faisait de lui une sensation graphique de 66 ans. Ce single a dominé les best-sellers britanniques pendant quatre semaines à partir de fin avril et s’est vendu à plus d’un demi-million d’exemplaires. Mais aujourd’hui, notre attention se tourne vers la suite moins connue, qui a atteint les charts britanniques pour Satchmo le 26 juin de cette année-là. C’était “Le soleil de l’amour.”

Le journal professionnel d’Armstrong pour l’époque faisait voyager le grand trompettiste et chef d’orchestre partout comme d’habitude. En mai, il a joué au Monterey Jazz Festival et ce printemps-là, il a également tourné un segment pour le film Hello Dolly, avec Barbra Streisand. Puis il a fait le voyage improbable d’Hollywood à Batley.

C’est dans la ville du West Yorkshire que Louis a effectué un engagement de deux semaines dans le redoutable lieu de cabaret, le Batley Variety Club. Là, il a pu interpréter non seulement ses vieilles chansons préférées, mais aussi son nouveau hit-parade, qui figurait toujours dans le Top 20 britannique avec la sortie de “The Sunshine of Love”.

Un grognement aimable et familier

La chanson, écrite par Leonard Whitcup, Chet Gierlach et George Douglas, était une suite optimiste et ensoleillée du bien-être « What A Wonderful World ». “Là où il y a du soleil, oh c’est là que tu es/où il y a des rires, alors tu ne peux pas être loin”, a chanté Satchmo, avec son grognement adorable et familier.

Malheureusement, “The Sunshine of Love” n’a pas pu commencer à répéter le succès du hit-parade. Après avoir atteint la 41ème place, il a disparu du classement, dépassé par “What A Wonderful World”, qui était encore dans le compte à rebours fin août. Quelques semaines plus tard, Crème a fait ses débuts avec un single qui avait un titre similaire, mais très peu d’autre en commun avec Louis Armstrong, “Sunshine Of Your Love”.

Achetez ou diffusez “The Sunshine of Love” sur l’album de Louis Armstrong Hello Louis – The Hit Years (1963-1969), qui peut être acheté ici.

Écoutez la liste de lecture Louis Armstrong Best Of de uDiscover Music.