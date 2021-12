Louis CK branche une nouvelle émission spéciale lors de la diffusion ‘SNL’ avec Ad Buy

Louis CK Le retour de la comédie bat son plein – et son dernier arrêt est terminé à « Saturday Night Live » … ce qui lui a donné un bon créneau horaire pour une nouvelle publicité branchant son stand-up spécial.

Le comédien controversé est apparu samedi sur les écrans de télévision de tout le pays pendant la diffusion de « SNL », avec une promo présentant sa dernière offre, « Désolé », qu’il vient de publier sur son propre site. L’annonce a été diffusée environ 10 minutes après le début de la diffusion.

CNB

Le spot dure 30 secondes et présente la chanson « Louie Louie » de The Kingsmen en arrière-plan…

On ne sait pas où il a filmé cela, ni quand – mais ce n’est un secret pour personne, le gars a tourné dans tout le pays ces derniers mois … et le mot est que ses concerts ont été emballés jusqu’aux ouïes et se sont vendus comme des fous – même dans des endroits comme LA et NYC.

Louis CK a donc une nouvelle sortie spéciale, « Désolé », qu’il vend en ligne. Une annonce a été diffusée pendant SNL. Pour ceux qui ont oublié, Louis CK a agressé sexuellement une série de comédiennes, puis s’est immédiatement remis au travail et personne n’a cillé. Alors arrête de te plaindre d’annuler la culture, parce que c’est un mythe. – Victoria Brownworth 🎄✨ (@VABVOX) 19 décembre 2021 @VABVOX

Comme nous l’avons dit, ce spécial n’est pas diffusé ou vendu ailleurs que sur sa propre présence en ligne – les gens doivent donc absolument faire tout leur possible pour l’acheter et le regarder – mais quand même … les gens sont assez énervés qu’il essaie de refaire surface, sans parler d’une aide de NBC.

Bien sûr, « SNL » n’a probablement rien à dire sur le placement de l’annonce – il y a un tout autre département qui s’occupe de cela – mais l’idée que NBC était cool de prendre l’argent de Louis est ce qui semble agacer la foule de Twitter. Et oui, « annuler la culture » ​​est à nouveau disséqué.

Si quelqu’un pense réellement que quelqu’un peut être « annulé », dites-lui simplement que Louis CK a annoncé son nouveau stand-up spécial lors de la première pause publicitaire de SNL. – quARYANTine (@ry_hudson) 19 décembre 2021 @ry_hudson

Comme vous le savez… CK a été l’un des nombreux à avoir été balayés par le mouvement #MeToo – accusé par une poignée de femmes de se masturber devant ou au téléphone avec elles… dont une bonne partie il a admis. Louis a disparu pendant un moment, mais maintenant il est de retour.