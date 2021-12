Louis CK Special ‘Sorry’ Sparks annule le débat sur la culture

Louis CK a abandonné un nouveau stand-up spécial ce week-end, déclenchant un débat sur la question de savoir si le comédien n’a jamais été vraiment annulé après avoir admis de multiples allégations d’inconduite sexuelle.

Une promo pour l’émission spéciale de CK a été diffusée pour la première fois lors d’une pause publicitaire de Saturday Night Live, dans laquelle le comédien est montré en train de dire : « Vous l’imaginez ? C’est bon. C’est vraiment bien, personne ne tombe enceinte.

L’émission spéciale, qui a été abandonnée après que CK a été nominé pour un Grammy Award 2022, est actuellement disponible à l’achat sur le site Web du comédien et serait un enregistrement de son émission déjà controversée du 14 août au Madison Square Garden.

La nouvelle de la spéciale a énervé les utilisateurs de Twitter, qui ont souligné la spéciale comme preuve que le comédien n’a jamais été tenu responsable de ses actes :

louis ck a vu que tout le monde était malade à la maison cette semaine et a pensé « comment mon pénis et moi pouvons-nous aggraver les choses »

Cependant, plusieurs utilisateurs de Twitter n’ont pas tardé à défendre CK – certains affirmant qu’il s’était suffisamment repenti de ses actes, tandis que d’autres ont salué à quel point la dernière spéciale est amusante :

Et une façon d’ignorer ma propre histoire… et d’ignorer ma douleur et mon expérience. Imaginez que je vous ai fait ça ainsi qu’à votre traumatisme. Parce que je ne le ferais jamais. Mais comment oses-tu ignorer le mien. C’est contre ça que je me bats. Cette culture écoeurante. Je m’en fous de Louis CK.

– Andy Signore (@andysignore) 20 décembre 2021