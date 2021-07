Louis Jordan : le roi du jukebox

Louis Jordan, l’homme connu sous le nom de « le roi du jukebox » est né le 8 juillet 1908 et est décédé le 4 février 1975. Il a marqué son premier tube R&B : « I’m Gonna Leave You On The Outskirts of Town ”, en 1942. Ses succès se sont poursuivis tout au long des années de guerre, avec des chansons comme “Five Guys Named Moe”, “Is You Is Or Is You Ain’t My Baby?,” “GI Jive” et “Caldonia Boogie.” Louis était originaire de l’Arkansas et a suivi son père dans les célèbres Rabbit Foot Minstrels, jouant du saxophone. Il a ensuite travaillé avec le chef d’orchestre Chick Webb et aussi avec Louis Armstrong‘s Orchestra, avant de former son Tympany Five (bien qu’il y ait généralement huit ou neuf membres dans le groupe !), et de signer chez Decca en 1939.

Comme l’explique Nelson George dans The Death of Rhythm & Blues, la grande innovation de Jordan était de fournir à son groupe moins de cors. Avec plus d’espace dans ses arrangements, le rythme est devenu plus prononcé. Le « jump up blues » créé par le groupe est devenu le son le plus chaud du moment. Aucun artiste de blues postérieur à Louis Jordan n’a pu échapper à son influence. Même s’ils ne se soucient pas de sa musique ou empruntent directement des éléments de son style, ils sont témoins de son succès et de sa célébrité. Peut-être plus que toute autre chose, alors, Louis Jordan était une inspiration.

BB Roi a publiquement reconnu sa dette envers la Jordanie. Chuck Berry a également démontré l’influence musicale de Jordan. Berry « emprunté » au guitariste de Louis, Carl Hogan. Et, lorsque vous entendez l’introduction du hit n°1 de Jordan de 1946 « Ain’t That Just Like A Woman », vous ne pouvez pas vous empêcher d’entendre « Roll Over Beethoven » de Berry.

La carrière de Louis s’est arrêtée dans les années 50, et bien qu’il ait continué à se produire avec de nombreuses combinaisons différentes de musiciens, ses jours de gloire étaient révolus. Au début des années 70, Louis avait réduit une grande partie de ses activités et il est décédé d’une crise cardiaque le 4 février 1975. Son héritage, cependant, perdure.

Écoutez la collection Millennium : The Best Of Louis Jordan pour écouter les succès classiques de cette icône de la musique.