Louis l’enfant recrute Bea Miller pour “Hate U Cuz I Don’t”

Duo de production élevé à Chicago Louis l’enfant ont sorti leur tout nouveau single intitulé “hate u cuz i don’t” mettant en vedette l’auteur-compositeur-interprète Bea Miller, ainsi qu’un clip vidéo.

La production rythmée du morceau, associée à la voix pop lisse de Bea Miller, fait de « haine u cuz i don’t » encore un autre ver d’oreille renversant de Louis The Child. Le single sera présenté sur leur prochain projet Euphoria et est maintenant disponible chez tous les fournisseurs de vente au détail numériques via Interscope Records.

Louis The Child dit à propos du morceau : « Nous avons écrit celui-ci avec Bea il y a plus d’un an et c’était vraiment facile à créer. Bea écrit sur des choses qui se passent dans sa vie et est arrivée ce jour-là pour nous parler d’une situation avec un garçon, alors nous avons simplement canalisé tout cela dans les paroles. La production et l’écriture des chansons ne correspondaient pas à l’idée de Ici pour le moment, mais c’était parfait pour le projet Euphoria. Parfois, vous créez de la musique pour des projets auxquels vous n’avez même pas encore pensé.

Le clip de “Hate u cuz i don’t” a été réalisé par Gina Gizella Manning et trouve Bea Miller impeccablement stylée dans ses looks éclectiques signature débordant d’éclat, de motifs et de couleurs. La vidéo rebondit entre des plans de Miller passionnément frustrée et seule dans ses pensées et ses scènes avec Louis The Child alors qu’elle danse autour d’eux dans une petite pièce. Apparemment indifférent, le manque de réaction du duo à Miller correspond au sens de la chanson, qui consiste à essayer de résister aux sentiments romantiques pour quelqu’un qui ne ressent pas la même chose et sachant qu’il est temps de lâcher prise.

Louis l’Enfant est actuellement sur la route sur leur tournée nord-américaine Euphoria, qui a débuté en juillet avec le soutien de Jai Wolf, K.Flay, The Knocks, Washed Out, What So Not, Whethan, Crooked Colours, Elderbrook, EVAN GIIA, Goth Babe, ilo ilo, MEMBA Slenderbodies, et Win and Woo. Alors que les spectacles à Brooklyn, Aspen, Morrison, Madison et Ogden sont déjà complets, les billets pour les dates restantes de la tournée Euphoria sont en vente dès maintenant.

