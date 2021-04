Louis Oosthuizen-Charl Schwartzel, nouveaux leaders avec un coup d’avantage à la Zurich Classic

25/04/2021 à 12:05 CEST

Le couple sud-africain de Louis Oosthuizen et Charl Schwartzel sont les nouveaux leaders du tournoi Zurich Classic, du PGA Tour, à la fin du troisième tour avec un record de 63 coups (-9) pour accumuler 197 (-19) et avoir un avantage.

Oosthuizen et Schwartzel ont réussi six de leurs huit derniers trous pour établir le meilleur record du jour qui les a élevés à la direction.

Le tandem sud-africain a réussi un birdie à la normale 3 de 17 avec un putt d’un peu plus de 10 mètres d’Oosthuizen et Oosthuizen a raté un aigle sur la normale 5 de 18 de 10 centimètres avant de prendre la tête., mais frustré de ne pas avoir manqué le putt précédent.

Neuf birdies

Oosthuizen se sentit mieux en serrant Schwartzel dans ses bras en reconnaissance d’un tour réussi dans un meilleur format de balle qui comprenait neuf birdies.: cinq de Schwartzel et quatre d’Oosthuizen dans la seule épreuve par équipe de la saison régulière du PGA Tour.

Schwartzel a lancé la paire quand il a réussi un birdie n ° 4 avec un putt de 60 pieds. Le tournoi se clôturera ce dimanche, avec une série de tirs alternatifs.

“Ça va être difficile demain”, a déclaré Oosthuizen. “Quiconque est à quatre coups de l’avantage a une chance avec le format qui sera demain … Puisque le vent est là toute la semaine, je pense que le terrain de golf joue très fort, surtout sur les coups alternés. »En tout, 17 équipes n’étaient pas à plus de quatre coups.

Leishman et Smith à la chasse

Les Australiens Marc Leishman et Cameron Smith ont également marqué 63 pour passer à une égalité pour la deuxième avec un cumulatif de 198 (-18) jaux côtés des Américains Cameron Champ et Tony Finau, qui ont marqué 67 (-5) après le birdie de Finau.

“Cam joue très bien, en mettant très bien. Aujourd’hui, je me suis senti beaucoup mieux avec le ballon que dans les deux premiers tours”, a déclaré Leishman.. “Si je peux bien jouer et que Cam continue de faire ce qu’il fait, je pense que nous avons de bonnes chances.”

Les équipes de Bubba Watson et Scottie Scheffler et les Norvégiens Viktor Hovland et Kris Ventura sont à égalité pour la quatrième place à 17 coups sous la normale., qui avait partagé la tête après les premier et deuxième tours.

Rahm et Palmer, neuvième

L’Américain Ryan Palmer et l’Espagnol Jon Rahm, les champions en titre 2019, ont tiré 65 tirs (-7) au troisième tour pour rester en lice avec 201 (-15) et à égalité pour la neuvième place avec neuf autres équipes.

L’action de samedi comprenait des tirs exceptionnels de joueurs plus en arrière sur le terrain, y compris le double aigle de Sam Ryder de 188 mètres au par 5 du deuxième trou et Approche de 97 mètres de Wyndham Clark depuis le bord boueux d’un obstacle d’eau à 16.

Clark se tenait pieds nus dans l’eau avec son pantalon retroussé et s’est éclaboussé pratiquement tout de lui-même de boue alors qu’il envoyait sa balle au bord du green., à environ cinq mètres du trou, d’où il a fait le par. Clark et son coéquipier sud-africain Erik van Rooyen faisaient partie des équipes (-15).

Ryder et Doc Redman, qui ont affiché 66 (-6) au troisième tour, étaient à égalité au 19e rang avec 203 (-13).