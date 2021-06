Louis Saha insiste sur le fait que N’Golo Kante mérite le Ballon d’Or après avoir fait des choses que Messi et Ronaldo n’ont jamais faites

Saha veut que son compatriote remporte le prix plus tard cette année (Photo: .)

L’ancien attaquant de Manchester United et de la France Louis Saha insiste sur le fait que N’Golo Kante devrait remporter le Ballon d’Or de cette année – catégoriquement que le milieu de terrain de Chelsea a accompli quelque chose que Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo n’ont jamais réussi la saison dernière.

Kante a réalisé une autre démonstration magistrale au milieu de terrain pour la France lors de son match d’ouverture de l’Euro 2020 contre l’Allemagne la semaine dernière, poursuivant sa superbe forme qui l’a vu remporter la Ligue des champions avec son club en mai.

Le Français a joué un rôle déterminant dans les deux étapes de la demi-finale contre le Real Madrid avant d’être nommé homme du match en finale contre Manchester City.

Alors que les appels se multiplient pour que l’ancien Leicester City reçoive la distinction individuelle la plus prestigieuse du football, Saha insiste sur le fait que Kante fait des choses qu’il n’a jamais vu d’autre joueur auparavant au milieu de terrain.

‘S’il l’a fait [win the Ballon d’Or], je crois qu’il le mériterait. Il n’y a aucun joueur, pas même Cristiano Ronaldo ou Messi, qui a été l’homme du match dans les deux manches de la demi-finale et de la finale de la Ligue des champions », a déclaré Saha à GamblingDeals.com.



La superbe forme de Kante s’est poursuivie en Euros (Photo: .)

« Dominer seul le milieu de terrain tout en aidant les joueurs à progresser. À l’avenir, il n’était qu’une force. Je n’ai vu personne faire quelque chose comme ça.

«Je me souviens d’autres gagnants du Ballon d’Or, sans leur manquer de respect et je ne citerai pas de noms, mais gagner ce prix, ce prix incroyable sans ce type de performances.

«Donc, ce ne serait pas du tout un scandale si Kante met la main sur le trophée, il a été irréel. Il joue en tant que deux joueurs, jouant en dehors de son rôle, avançant et faisant des choses qu’il n’est pas censé faire.

“Ce ne sont pas les caractéristiques de Messi ou Ronaldo, où ils s’en tiennent à leur travail, marquant des buts et des choses individuelles incroyables, mais il s’agit aussi de pouvoir faire les deux. Il est incroyable.

