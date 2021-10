Louis The Child et Livingston font équipe pour “Hole In My Heart”

Duo de production basé à Chicago Louis l’enfant ont sorti leur tout nouveau single intitulé “Hole In My Heart” avec une sensation virale et un auteur-compositeur-interprète et producteur émergent de 19 ans, Livingston.

La production dynamique de Louis The Child complète parfaitement la voix pop soul de Livingston, ce qui en fait un morceau indéniablement anthémique.

Louis The Child dit à propos du morceau : « Cette chanson était l’une de nos préférées à jouer tous les soirs en tournée et nous sommes très heureux de la façon dont Livingston sonne dessus. Il a une de ces voix qui vous captive. C’est un humain vraiment spécial et nous sommes si heureux de partager enfin cette chanson avec vous.

De plus, le très attendu EP Euphoria de Louis The Child est prévu pour le 15 octobre et vient tout juste de sortir de leur Euphoria Tour en tête d’affiche nord-américaine récemment terminée. La sortie du projet coïncidera également avec le début de leur résidence au nouveau Resorts World à Las Vegas. L’EP Euphoria comprendra des singles déjà sortis “Je te déteste parce que je ne le fais pas” avec Bea Miller, “So What” avec ARIZONA, « Continuez à bouger » avec NEZ et Theophilus London, ainsi que “Hole In My Heart” avec Livingston, et plus encore.

Louis l’Enfant a également publié une déclaration sur “Je déteste parce que je ne le fais pas”, disant: “Nous avons écrit celui-ci avec Bea il y a plus d’un an et c’était vraiment facile à créer. Bea écrit sur les choses qui se passent dans sa vie et est arrivée ce jour-là pour nous parler d’une situation avec un garçon, alors nous avons simplement canalisé tout cela dans les paroles. La production et l’écriture des chansons ne correspondaient pas à l’idée de Here for the Now, mais cela semblait parfait pour le projet Euphoria. Parfois, vous créez de la musique pour des projets auxquels vous n’avez même pas encore pensé. Le clip de “Hate u cuz i don’t” a été réalisé par Gina Gizella Manning et trouve Bea Miller impeccablement stylée dans ses looks éclectiques signature débordant d’éclat, de motifs et de couleurs.

Achetez ou diffusez “Hole in My Heart”.