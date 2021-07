Louis The Child sort “Keep On Moving” avec Nez & Theophilus London

Duo de production élevé à Chicago Louis l’enfant ont sorti leur tout nouveau single, “Keep On Moving” avec NEZ et Theophilus London, ainsi qu’un clip d’animation.

Le single sera présenté sur leur prochain Euphoria Project et est un remix de leur morceau “Keep Moving” de Candy II Beat Tape de l’année dernière. Le morceau fait suite à leur collaboration avec ARIZONA, intitulée “So What”.

De plus, Louis The Child a récemment annoncé sa très attendue tournée nord-américaine Euphoria, qui débutera cet été avec le soutien de Jai Wolf, K.Flay, The Knocks, Washed Out, What So Not, Whethan, Crooked Colours, Elderbrook, EVAN GIIA, Goth Babe, ilo ilo, MEMBA Slenderbodies et Win & Woo. Alors que les spectacles à Austin, Dallas, Brooklyn et Aspen, Morrison, Madison et Ogden sont déjà complets, les billets pour les dates restantes de la tournée Euphoria sont en vente maintenant et peuvent être achetés ici. Louis The Child s’est également associé à PLUS1 afin que 1 $ de chaque billet aille à des organisations apportant dignité, équité et accès aux communautés qui en ont besoin

Achetez ou diffusez « Keep On Moving ».

Dates de la tournée Louis l’enfant Euphorie :

24/7

Centre d’événements de Rawhide

Phénix, Arizona

avec Jai Wolf (DJ Set), K.Flay & ilo ilo

7/28

Amphithéâtre Waller Creek de Stubb

Austin, Texas

avec K.Flay & EVAN GIIA

ÉPUISÉ

7/29

Amphithéâtre Waller Creek de Stubb

Austin, Texas

avec K.Flay & EVAN GIIA

ÉPUISÉ

7/30

Salle de bal côté sud

Dallas, Texas

avec K.Flay & EVAN GIIA

ÉPUISÉ

7/31

Le critère

Oklahoma City, OK

avec K.Flay & EVAN GIIA

8/4

L’amphithéâtre Saint-Augustin

Saint-Augustin, Floride

avec Jai Wolf (DJ Set) & EVAN GIIA

8/5

Amphithéâtre Charlotte Metro Credit Union

Charlotte, Caroline du Nord

avec Jai Wolf (DJ Set) & EVAN GIIA

8/6

Monter l’amphithéâtre

Nashville, Tennessee

avec Jai Wolf (DJ Set) & EVAN GIIA

8/7

Amphithéâtre Red Hat

Raleigh, Caroline du Nord

avec Jai Wolf (DJ Set)

8/10

Coca Cola Roxy

Atlanta, Géorgie

avec Jai Wolf (DJ Set) & EVAN GIIA

8/11

Amphithéâtre Iroquois

Louisville, Kentucky

avec Jai Wolf (DJ Set) & EVAN GIIA

8/12

Étape AE

Pittsburgh, Pennsylvanie

avec Jai Wolf (DJ Set) & EVAN GIIA

8/13

Le Mirage de Brooklyn

Brooklyn, État de New York

avec What So Not, The Kocks, Elderbrook et Win & Woo

ÉPUISÉ

8/18

Pavillon Sprint

Charlottesville, Virginie

avec Jai Wolf (DJ Set) & Slenderbodies

19/08

EXPRIMEZ-VOUS EN DIRECT !

Colomb, Ohio

avec Jai Wolf (DJ Set) & Slenderbodies

8/20

Théâtre du Temple maçonnique

Détroit, Michigan

avec Jai Wolf (DJ Set) & Slenderbodies

21/08

Pavillon Jacobs à Nautica

Cleveland, Ohio

avec Jai Wolf (DJ Set) & Slenderbodies

22/08

ventre haut

Tremble, CO

avec bébé gothique

ÉPUISÉ

8/26

Amphithéâtre des Roches Rouges

Morrison, CO

avec What So Not, Elderbrook & Goth Babe

ÉPUISÉ

8/27

Amphithéâtre des Roches Rouges

Morrison, CO

avec What So Not, Elderbrook & Goth Babe

ÉPUISÉ

28/08

Crépuscule d’Ogden

Ogden, Utah

avec Washed Out (DJ Set) & Goth Babe

ÉPUISÉ

8/30

Théâtre de la Banque Arvest au Midland

Kansas, Missouri

avec quoi

8/31

Parc musical de Saint-Louis

Saint-Louis, Missouri

avec Jai Wolf (DJ Set)

9/1

Sylvée

Madison, WI

avec Jai Wolf (DJ Set)

ÉPUISÉ

9/2

Arsenal

Minneapolis, Minnesota

avec quoi

9/8

Amphithéâtre KettleHouse

Missoula, MT

avec Jai Wolf (DJ Set) & EVAN GIIA

9/10

Amphithéâtre McMenamins Edgefield

Portland, OR

avec Jai Wolf (DJ Set) & MEMBA

11 septembre

Théâtre WaMu

Seattle, WA

avec What So Not, Crooked Colors & MEMBA

15/9

Pavillon au bord de la rivière

Spokane, WA

avec Jai Wolf (DJ Set) & EVAN GIIA

9/16

Amphithéâtre Cuthbert

Eugène, OR

avec Jai Wolf (DJ Set) & EVAN GIIA

9/17

Théâtre grec

Berkeley, Californie

avec K.Flay, Slenderbodies & ilo ilo

9/18

Auditorium Mémorial

Sacramento, Californie

avec Whethan et EVAN GIIA