Louis The Child sort un nouveau single avec ARIZONA et annonce une tournée

Aujourd’hui, le duo de production basé à Chicago Louis l’enfant a sorti son dernier single, avec le trio dance-pop électronique, ARIZONA. Le morceau est le premier single du prochain projet du couple, Euphoria, qui devrait sortir plus tard cette année. La piste est maintenant disponible via Interscope Records.

De plus, Louis The Child annonce leur très attendue tournée nord-américaine Euphoria, qui débutera cet été. Soutenu par Jai Wolf, K.Flay, The Knocks, Washed Out, What So Not, Whethan, Crooked Colours, Elderbrook, EVAN GIIA, Goth Babe, ilo ilo, MEMBA Slenderbodies et Win & Woo, la tournée touchera un certain nombre de les grandes villes d’Amérique, notamment Phoenix, Austin, Brooklyn, Chicago, entre autres.

Le duo bourdonnant a également promis une nouvelle production en direct pour les fans, se rendant sur les réseaux sociaux pour se réjouir de la nouvelle tournée expansive. «Nouvelle musique, nouveau spectacle, nouvelle énergie», ont-ils écrit.

Louis The Child s’est également associé avec PLUS1 de sorte que 1 $ de chaque billet ira à des organisations apportant dignité, équité et accès aux communautés qui en ont besoin. Les billets pour la tournée Euphoria de Louis The Child sont en vente maintenant.

Depuis 2013, le duo élevé à Chicago – Freddy Kennett et Robby Hauldren – a vendu les scènes de festival, accumulé plus de 1,1 milliard de streams dans le monde et a été approuvé par la royauté de la pop comme Taylor Swift et Lorde. 2021 marque une nouvelle ère pour le duo, qui cherche à faire son retour tant attendu sur scène.

Écoutez «So What» de Louis The Child et ARIZON A.

Dates de la tournée de Louis The Child Euphoria

7/24

Centre d’événements de Rawhide

Phoenix, AZ

28/07

Amphithéâtre de Stubb’s Waller Creek

Austin, Texas

29/07

Amphithéâtre de Stubb’s Waller Creek

Austin, Texas

7/30

Salle de bal côté sud

Dallas, Texas

31/07

Le critère

Oklahoma City, OK

8/4

L’amphithéâtre Saint-Augustin

Saint Augustine, FL

8/5

Amphithéâtre Charlotte Metro Credit Union

Charlotte, Caroline du Nord

8/6

Monter l’amphithéâtre

Nashville, TN

8/7

Amphithéâtre Red Hat

Raleigh, Caroline du Nord

8/10

Coca-Cola Roxy

Atlanta, Géorgie

8/11

Amphithéâtre iroquois

Louisville, KY

8/12

Stade AE

Pittsburgh, Pennsylvanie

8/13

Le Mirage de Brooklyn

Brooklyn, État de New York

8/18

Pavillon Sprint

Charlottesville, Virginie

8/19

EXPRESS LIVE!

Columbus, OH

8/20

Théâtre du temple maçonnique

Détroit, MI

8/21

Pavillon Jacobs à Nautica

Cleveland, OH

8/22

Ventre

Aspen, CO

8/26

Amphithéâtre de Red Rocks

Morrison, Colorado

8/27

Amphithéâtre de Red Rocks

Morrison, Colorado

8/28

Ogden Twilight

Ogden, UT

8/30

Théâtre Arvest Bank au Midland

Kansas, OH

8/31

Parc musical de Saint-Louis

Saint-Louis, MO

9/1

Sylvee

Madison, WI

9/2

Arsenal

Minneapolis, MN

9/8

Bouilloire Amphithéâtre

Missoula, MT

9/10

Amphithéâtre McMenamins Edgefiled

Portland, OR

9/11

Théâtre WaMu

Seattle, WA

9/15

Pavillon à Riverfront

Spokane, WA

9/16

Amphithéâtre Cuthbert

Eugene, OR

9/17

Théâtre grec

Berkeley, Californie

18/09

Auditorium Memorial

Sacramento, Californie