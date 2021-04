Louis Tomilson aux cheveux longs au Mexique a cassé Internet

Malgré son tenter de passer inaperçu Avec une casquette, un masque et un changement de look, Louis a été identifié par ses followers qui pour confirmer qu’il s’agissait de lui, ils l’ont photographié avec zoom à l’aéroport et dans certains bars et restaurants de Tulum, où il se serait rendu enregistrer un nouveau documentaire sur sa vie et sa carrière artistique.

Avant que le groupe ne se sépare, Louis a créé son label Triple Strings en 2015 et a sorti plus tard le single « Just Hold On » avec Steve Aoki en 2016. Cette même année, son fils Freddie est né, qu’il avait avec la styliste Briana Jungwirth. En 2017, il a sorti la chanson « Back To You » avec Bebe Rexha, en 2018 il a été juge sur The X Factor US et en 2020, il sort son nouvel album « Walls ».