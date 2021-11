Louis van Gaal révèle que Thomas Muller a refusé un transfert à Manchester United en 2014 et 2015

Thomas Muller est complètement synonyme de l’idée du Bayern Munich et de tout ce que le club représente. Véritable Bavarois lui-même, Muller est représentatif de l’ADN du Bayern avec une incarnation complète de la philosophie Mia San Mia, ayant fait son chemin à travers les équipes de jeunes du Bayern jusqu’à l’équipe senior, et le reste appartient à l’histoire. Au Bayern, il a joué pour une poignée de différents managers au fil des ans, et l’ancien manager Louis van Gaal, qui a dirigé le Bayern de juillet 2009 à avril 2011, a récemment révélé qu’il avait essayé de convaincre Muller de rejoindre Manchester United en Premier League, qui il a dirigé pendant deux saisons de 2014 à 2016.

Selon un nouveau rapport de Bild, van Gaal a vraiment essayé d’attirer Muller à United en 2015, et l’avait personnellement appelé plusieurs fois pour essayer de le convaincre de le faire. United était prêt à payer des frais considérables pour lui à l’époque, après avoir remporté la Coupe du monde avec l’Allemagne au Brésil en 2014 et un autre titre de Bundesliga pour le Bayern lors de la saison 2014/15 où ils étaient également allés en demi-finale de la Ligue des champions de l’UEFA. Ils étaient prêts à offrir à Muller un salaire de 20 millions d’euros par an et Ed Woodward aurait accepté 100 millions d’euros pour le transfert s’il devait se concrétiser.

L’actuel patron des Pays-Bas avait même révélé qu’il avait également essayé d’amener Muller avant la saison 2015/16. « J’ai essayé d’amener Müller à Manchester à la fois lors de la saison 2014/2015 et lors de la saison 2015/2016 », a-t-il récemment confirmé. La première fois, il a déclaré « qu’en 2014, le conseil d’administration du FC Bayern était persistant », rappelant que le front office du Bayern ne voulait pas envisager de vendre Muller. La deuxième fois, il a révélé que la femme de Muller, Lisa, était l’une des raisons pour lesquelles Muller avait personnellement dit « non ». Elle n’était pas vraiment ouverte à un départ de l’Allemagne. « En 2015, cela aurait été possible si sa femme avait été un peu plus ouverte à un transfert à l’étranger. C’est du moins la raison pour laquelle Thomas a donné à mon assistant Marcel Bout, qui avait eu toutes les conversations avec lui, pourquoi le transfert avait été rejeté », a expliqué van Gaal.

D’une certaine manière, les fans du Bayern peuvent remercier en partie Lisa d’avoir fait partie de la raison pour laquelle Muller a décidé de ne pas rejoindre Manchester United à l’époque. Depuis lors, il a connu certaines des meilleures saisons de sa carrière avec le Bayern et a fait partie intégrante de la triple victoire de la saison 2019/20 sous Hansi Flick. Rétrospectivement, c’était en quelque sorte le début de ce qui a été un sort inhabituellement pauvre à United. Pendant qu’ils tentaient à deux reprises d’amener Muller au nord-ouest de l’Angleterre, United a fini par signer Angel Di Maria, Daley Blind, Radamel Falcao, Ander Herrera, Marcos Rojo, Jesse Lingard, Luke Shaw, Bastian Schweinsteiger, Anthony Martial, Sergio Romero , Memphis Depay, Javier Hernandez, Matteo Darmian et Morgan Schneiderlin, dont seuls quelques-uns ont vraiment fonctionné sur le long terme.