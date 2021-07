Louis Vuitton célèbre le 200e anniversaire de son fondateur en grande pompe – WWD

Louis Vuitton, qui a donné naissance à un géant mondial du luxe synonyme de voyage, a en fait commencé son aventure entrepreneuriale à pied, en partant de la petite ville d’Anchay dans l’est de la France à l’âge de 13 ans.

Deux cents ans après sa naissance, la société Vuitton marque l’étape d’une manière que son fondateur n’aurait jamais pu imaginer, notamment un jeu vidéo avec NFT intégrés, un documentaire sur Apple TV, des installations de fenêtres, des œuvres d’art et des activations de réseaux sociaux à profusion.

« Les médias évoluent si vite qu’à chaque fois qu’il y a une nouvelle façon de communiquer, vous devez recommencer votre histoire », a déclaré Michael Burke, président-directeur général de Vuitton. « Les générations sont désormais définies par la technologie, et non par l’âge. »

Et pourtant, l’histoire de la vie de Vuitton, qui a finalement atteint Paris après deux ans et a fait son apprentissage chez le malletier et emballeur de renom Romain Maréchal, contient de nombreuses vérités commerciales universelles, notamment la nécessité de prendre des risques, de rester proche du client et de passer le cap le relais à la génération suivante au bon moment.

“Il est important d’apprendre de ces voyages, de savoir que quelqu’un avant vous a traversé les mêmes épreuves et tribulations, que quelqu’un avant vous a fait de gros paris, a pris de gros risques”, a déclaré Burke dans une interview exclusive, s’émerveillant du courage de Vuitton à passer des nuits dormant dans les bois alors qu’il se dirigeait vers la capitale française. « Il s’agit de vivre des expériences dans la vie.

Vuitton commencera à déployer les célébrations du bicentenaire sous la bannière de “Louis 200” le 4 août, exactement 200 ans après la naissance du fondateur. À partir de ce jour, “Louis: The Game” peut être téléchargé via l’App Store et Google Play pour les systèmes Android.

Burke a claironné l’importance du jeu pour les employés de Vuitton : « La meilleure façon d’engager les gens est de passer par le moyen qu’ils aiment. »

Le 4 août également, des vitrines seront dévoilées dans tout le réseau mondial de boutiques Vuitton qui présenteront des malles réinventées par 200 personnalités de divers horizons et disciplines, dont l’illustrateur Jean-Philippe Delhomme, l’architecte d’intérieur Pierre Yovanovitch, le nageur paralympique Théo Curin, le directeur artistique Willo Perron et l’architecte Peter Marino, dont la malle à harnais hardcore s’inspire de sa garde-robe de papa en cuir.

D’autres activations auront lieu plus tard dans l’année, notamment :

• un roman de fiction, basé sur des faits historiques, de l’écrivaine française Caroline Brognard. Intitulé « Louis Vuitton, L’Audacieux », il sera publié en français par Gallimard en éditions régulières et de luxe à partir d’octobre, avec une traduction en anglais à venir en novembre

• un documentaire intitulé « À la recherche de Louis » qui retrace les aventures du jeune entrepreneur, à diffuser sur la chaîne Explore d’Apple TV à partir de décembre

• un triptyque à grande échelle du célèbre artiste américain Alex Katz qui sera dévoilé à l’automne

• une « cuvée spéciale » de la marque de Champagne Veuve Clicquot, propriété de LVMH, également au second semestre

Fondée en 1854, Louis Vuitton est aujourd’hui l’une des marques patrimoniales les plus prospères et rentables de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, appréciée pour son héritage, son savoir-faire et son savoir-faire.

Burke a souligné l’importance de l’innovation et de la prise de risque, ce que le fondateur incarnait.

« Je crois que la grande majorité des histoires de réussite, elles n’ont pas commencé avec le passé, elles commencent avec l’avenir. Ils commencent par la créativité, l’innovation, la rupture », a-t-il déclaré. « Les entreprises mythiques comme Louis Vuitton doivent toujours maintenir cet équilibre entre demain et hier.

Certes, le fondateur avait un instinct aiguisé et toutes les bonnes relations lorsqu’il a finalement installé sa propre maison au 4 rue Neuve-des-Capucines au milieu de toutes les grandes maisons de couture du quartier de la Place Vendôme à Paris. Il se rapproche du pionnier de la haute couture Charles Frederick Worth et est nommé malletier et emballeur officiel de l’impératrice Eugénie.

De ce point de vue, Vuitton a vu à quel point les robes bombées et à paniers ont cédé la place à des styles plus élégants, ce qui signifie que les malles n’avaient pas besoin d’être aussi volumineuses. “Il est allé chez les gens et il a vu comment les vêtements ont changé et il s’est adapté aux vêtements”, a expliqué Burke.

Le jeune Français a également deviné que les nouvelles façons de voyager, y compris les traversées outre-mer, nécessiteraient de nouveaux types et formes de bagages.

Parmi ses inventions figurait Gris Trianon, une toile enduite qui rendait les valises étanches, et un couvercle plat pour les malles qui les rendait empilables sur les navires, les trains et d’autres modes de transport dernier cri. Auparavant, les malles avaient des couvercles convexes pour plus de solidité et de résistance aux intempéries tout en roulant sur le dos des diligences.

Burke a déclaré que des centaines de malles ont suivi le design du couvercle plat de Vuitton, “mais tout le monde se souvient qu’il l’a fait en premier”.

En 1888, vint la toile à carreaux et griffée baptisée Damier, la manière de Vuitton de faire face aux nombreux contrefacteurs qui avaient copié la toile à rayures qu’il avait introduite en 1872.

Burke a souligné que les capacités de fabrication de Vuitton contribuaient à stimuler l’innovation des produits et il a déposé des brevets pour de nombreuses innovations technologiques et typologiques dans son atelier d’Asnières, qui a produit les premiers sacs souples vers la fin des années 1800, précurseurs du sac à main moderne.

« Il a su innover parce qu’il était manufacturier. Il savait donc manier le bois et le métal. Il a inventé la serrure non crochetable parce qu’il les fabriquait », a-t-il déclaré.

Le fondateur innove aussi par la distribution, incite son fils Georges à apprendre l’anglais et installe à Londres en 1885 la première antenne de Vuitton hors de France, prémices de son internationalisation.

Selon Burke, Louis Vuitton a sûrement vu son fils bricoler les initiales LV, les motifs géométriques et les motifs floraux de ce qui allait devenir l’emblématique toile Monogram, introduite en 1896, quatre ans après la mort du fondateur.

Georges a poursuivi l’expansion internationale de l’entreprise en 1898 lorsqu’il a commencé à vendre ses malles aux États-Unis par l’intermédiaire du marchand John Wanamaker, qui exploitait des grands magasins à Philadelphie et à New York.

“Ce sont des décisions inhabituelles et audacieuses – pas différentes de celles de faire venir Marc Jacobs, un Américain, ou Nicolas Ghesquière, ou Virgil Abloh, un autre Américain”, a déclaré Burke.

La Vuitton d’aujourd’hui continue de surprendre et de prendre des risques, Burke mentionnant avec désinvolture que la marque vient de lancer une enceinte connectée portable qui ressemble à l’un des sacs à main en forme de toupie conçus par Ghesquière. « Nous en avons vendu 3 000 le premier jour », a déclaré fièrement le dirigeant.

Les produits – qu’il s’agisse d’une botte pour femme en duvet ou d’un sac Keepall transparent – sont ce qui attire le plus l’attention du consommateur, mais selon Burke, ce sont les aspects intangibles de l’héritage de Louis Vuitton – y compris faire passer l’entreprise avant lui – qui expliquent son la longévité et sa magie.

« Louis était un visionnaire, bien plus que sur le produit, mais aussi sur la distribution, le service client, la mondialisation et la transmission de son entreprise à la génération suivante. C’est la raison pour laquelle Vuitton est toujours là.

“Nous sommes maintenant dans notre troisième siècle”, a déclaré Burke. « Nous sommes impliqués dans quelque chose de beaucoup plus grand que notre génération. Au sein de l’entreprise, il y a un fort sens du devoir de continuer l’histoire.

