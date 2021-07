Louis Vuitton et Frank Gehry collaborent sur un nouveau projet de parfum – WWD

in

LA CONNEXION VUITTON-GEHRY CONTINUE : Louis Vuitton et Frank Gehry s’associent à nouveau, cette fois-ci sur une nouvelle ligne de parfums, baptisée Les Extraits Collection.

Pour cela, le maître parfumeur de la maison de luxe française Jacques Cavallier Belletrud a créé une nouvelle collection d’extraits de parfum, tandis que Gehry a conçu un flacon pour contenir les cinq jus différents. Chaque flacon est surmonté d’une œuvre sculpturale tridimensionnelle de couleur argentée rappelant le vent se déplaçant à travers et tourbillonnant dans une gaine argentée.

Le vent a joué un rôle clé dans la conception des parfums de Cavallier Belletrud, car il avait à l’esprit quels parfums sont agités dans l’air qui flotte à Grasse, en France, où se trouve son laboratoire aux Fontaines Parfumées. Il a pris une forme de parfum traditionnel – un extrait de parfum – et l’a modernisé en bannissant la structure traditionnelle du parfum, avec des notes de tête, de cœur et de fond, pour ces fragrances fraîches et durables.

« Mon ambition était de réinventer l’extrait de parfum du 21ème siècle, en apportant de la nouveauté et de nouvelles émotions sans avoir aucun lien avec les parfums existants chez Louis Vuitton [and] en enfreignant les règles », a expliqué Cavallier Belletrud, lors d’une conférence de presse tenue lundi à Paris.

“Ce que j’aime le plus, comme Frank, c’est briser les règles, déconstruire et reconstruire les choses autrement afin de produire des émotions”, a-t-il poursuivi.

Les parfums s’appellent Stellar Times, Cosmic Cloud, Dancing Blossom, Rhapsody et Symphony. Chacun représente une famille olfactive majeure différente et est concentré à 30 pour cent.

«Cela venait de mon cœur», a déclaré Cavallier Belletrud à propos du projet.

La ligne de parfum marque la deuxième collaboration de Vuitton avec le légendaire architecte, qui a conçu la Fondation Vuitton dans le Bois de Boulogne en banlieue parisienne.

Pour en savoir plus, consultez :

Louis Vuitton met l’accent sur la haute joaillerie avec la campagne Alicia Vikander

Louis Vuitton va ouvrir sa prochaine résidence temporaire à SoHo

Louis Vuitton Homme Printemps 2022