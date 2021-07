Louis Vuitton lance un site de commerce électronique au Mexique – WWD

Le nettoyage des salles de bains est l’une des tâches les plus ingrates que les employés de nettoyage entreprennent. Pour ce type de travail, nous aimons les robots… On a beaucoup débattu ces dernières années de l’incorporation controversée des robots au marché du travail. Avec l’intelligence artificielle et le mouvement autonome, pratiquement aucun travail n’est […] More