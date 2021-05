Louis Vuitton va fabriquer le coffre du trophée du Grand Prix de Formule 1 de Monaco – WWD

NOUVELLE FORMULE: Louis Vuitton concevra l’étui de voyage du trophée pour le vainqueur du Grand Prix de Monaco, qui revient ce mois-ci après avoir été annulé en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

La maison de luxe française a déclaré lundi qu’elle avait signé un partenariat pluriannuel avec l’Automobile Club de Monaco, l’organisateur de ce qui est considéré comme l’événement le plus glamour et le plus médiatisé du calendrier de la Formule 1.

C’est aussi l’une des pistes les plus exigeantes du sport, car les conducteurs parcourent les rues de Monaco, négocient des pentes raides et des virages en épingle à cheveux, ainsi qu’un tunnel. Parmi les anciens vainqueurs de la course figurent Ayrton Senna, Michael Schumacher, Alain Prost et Lewis Hamilton, qui a remporté la dernière édition en 2019.

«À près de 300 km / h entre les rails, c’est le Grand Prix de Formule 1 que tous les pilotes aspirent à gagner un jour. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’être associés au championnat et de commencer à écrire ensemble un morceau d’histoire », a déclaré Michael Burke, président-directeur général de Louis Vuitton, dans un communiqué.

“La malle du trophée incarne” La victoire voyage à Louis Vuitton “- témoin des prochaines victoires et continuant de porter des légendes”, a-t-il ajouté.

Fabriquée à la main dans les ateliers historiques de Vuitton à Asnières, aux portes de Paris, la malle se présente dans une toile monogram sur mesure reprenant la teinte rouge du drapeau monégasque, peinte d’un motif V à rayures rouges et blanches. Le trophée, représentant les 19 virages de la piste, sera remis au vainqueur de la course le 23 mai.

Les autorités ont décidé d’autoriser jusqu’à 7 500 détenteurs de billets par jour à assister à l’événement, ce qui représente environ 40 pour cent de la capacité des stands.

Vuitton a une histoire de collaborations sportives, produisant des boîtes à trophées pour la NBA, la Coupe de l’America, la Coupe du Monde de la FIFA, la Coupe du Monde de Rugby et le tournoi de tennis de Roland-Garros, et s’étendant dans l’esport via un partenariat avec Riot Games, le fabricant du jeu vidéo en ligne «League of Legends».

