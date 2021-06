Louis Vuitton va ouvrir sa prochaine résidence temporaire à SoHo – WWD

Louis Vuitton ramène sa résidence temporaire à SoHo à New York.

La nouvelle résidence qui ouvre le 30 juin est dédiée aux lunettes de soleil, bijoux et baskets imaginées par Virgil Abloh, directeur artistique homme, et le 9 juillet l’espace déploiera la collection homme automne 2021, en avant-première prêt-à-porter, accessoires, cuir. marchandises et cadeaux.

L’espace psychédélique présente un extérieur violet audacieux et un intérieur dégradé qui passe du rose au jaune et enfin au vert et au bleu à l’arrière de l’espace. Les accessoires sont exposés le long des murs, des tables et sur des malles parmi des mannequins monochromes dans tout l’espace.

Quelques styles exposés à la résidence comprendront des chaînes cubaines, des lunettes de soleil Millionaires conçues pour la première fois par Pharrell Williams et Nigo pour Louis Vuitton en 2005 et refaites par Abloh pour sa collection printemps 2019, des bijoux à maillons de chaîne, des malles rigides et des articles exclusifs tels que un bonnet en filet.

Cette installation est la dernière d’une série d’événements mondiaux de mode masculine que Louis Vuitton a organisés sous le nom de Louis Vuitton : Walk in the Park, et est la première à New York.

Avant cette ouverture, Louis Vuitton a accueilli des résidences temporaires dans le Lower East Side de New York en 2019 et à SoHo en 2020 pour promouvoir la collection LV2 réalisée en collaboration avec Nigo.