Loukachenko appelle le bluff de VDL et menace de couper les approvisionnements en gaz de l’UE en raison de la crise frontalière | Sciences | Nouvelles

Le dirigeant biélorusse a déclaré mercredi aux journalistes qu’il était prêt à violer les accords internationaux si la Pologne fermait complètement ses frontières aux réfugiés cherchant à entrer dans l’Union européenne. Ces dernières semaines, des milliers de réfugiés et de migrants du Moyen-Orient se sont rassemblés le long de la frontière polono-biélorusse, déclenchant une amère querelle diplomatique entre les deux pays. M. Loukachenko a maintenant eu recours à l’accès aux pipelines comme monnaie d’échange dans l’espoir de forcer l’UE à accepter l’afflux de personnes.

Cependant, ses menaces ont déclenché un tollé de Moscou, qui a été accusé d’avoir orchestré la crise des réfugiés aux côtés de Minsk.

Après que M. Loukachenko a déclaré qu’il était prêt à suspendre le flux d’énergie de la société publique russe Gazprom vers l’Europe, le Kremlin a mis en garde la Biélorussie contre la violation de ses accords contractuels.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé que la Biélorussie agissait sous une pression « sans précédent, injustifiée et agressive » de la part de l’Occident.

Mais il a également déclaré que le président Vladimir Poutine « compte que cela n’entraînera aucun manquement à nos obligations envers les acheteurs de gaz européens, en particulier à une période aussi difficile pour les Européens ».

M. Loukachenko, cependant, semble avoir écarté les avertissements de son plus proche allié.

Il a déclaré à l’Agence télégraphique biélorusse (BelTA) : « Alors que la Pologne, avec d’autres, prend davantage d’actions contre la Biélorussie, pensent-ils que je vais respecter certains contrats ?

« Allez, ils devraient savoir mieux. »

La Biélorussie et la Russie ont été accusées d’avoir envoyé des réfugiés à Minsk et de les avoir transportés aux frontières polonaise, lituanienne et lettone pour semer le chaos dans le bloc économique.

Cependant, les trois pays ne se découragent pas dans leur décision de ne pas laisser passer les gens et ont renforcé les mesures de sécurité tout en menaçant de fermer complètement leurs frontières.

« S’ils le ferment, alors ils doivent réfléchir à la manière dont ils vont acheter de l’énergie à la Russie. »

Dans le but de désamorcer la situation, l’UE a proposé de mettre en œuvre des mesures temporaires pour faire face à la crise frontalière.

Des responsables bruxellois ont proposé mercredi de restreindre certains droits des migrants pour permettre des expulsions plus rapides et des séjours dans des camps frontaliers jusqu’à quatre mois.

Les propositions ont été avancées par la Commission européenne (CE) et, si elles sont approuvées, affaibliront les procédures destinées à protéger les réfugiés.

Cela intervient après que l’UE et l’OTAN ont menacé de prendre des mesures contre la Biélorussie et la Russie avant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN en Lettonie cette semaine.

Dans le même temps, la présidente de la CE, Ursula von der Leyen, a proposé d’augmenter le financement de la gestion des frontières à 169 millions de livres sterling (226 millions de dollars) pour aider la Pologne, la Lettonie et la Lituanie.

Elle a déclaré: « Si nous examinons la situation à la frontière de l’UE avec la Biélorussie, nous avons mobilisé toute notre puissance diplomatique, tendant la main à nos partenaires, mais aussi aux pays d’origine – cela a été un grand succès – pour les convaincre de prendre responsabilité, pour que leur population ne soit pas piégée en Biélorussie.

« Nous avons utilisé des sanctions contre les individus et les autorités impliqués dans ces attaques hybrides.

« Et nous coordonnons très étroitement nos sanctions avec le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada. Nous avons donc des outils efficaces. »