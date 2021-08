Loukachenko veut que la Biélorussie exploite l’énergie pour l’extraction de crypto ⋆ Crypto new media

in

Lors d’une réunion à l’entreprise publique JSC Belaruskali ces derniers jours, le président biélorusse Alexandre Loukachenko, qui a longtemps été au centre de la polémique pour ses attitudes jugées antilibérales et antidémocratiques, a exhorté les employés de la société d’engrais à utiliser l’excès d’électricité disponible pour miner des crypto-monnaies.

La Biélorussie a légalisé les activités liées à la crypto-monnaie

Ce n’est pas la première fois que le dirigeant biélorusse parle de crypto-monnaies ou de minage. Les crypto-monnaies sont réglementées en Biélorussie depuis 2017.

Puis en février dernier, c’était au tour du ministre de l’Énergie Viktor Karankevich qui avait exprimé la volonté du pays de préparer toutes les mesures nécessaires pour pouvoir créer dans le pays biélorusse des fermes minières de crypto-monnaie comme en Russie, en Chine et aux États-Unis.

« C’est une nouvelle direction pour nous maintenant. C’est intéressant, mais pour commencer, nous devons mener une étude détaillée de cette question, y compris une évaluation des risques possibles associés à ce type d’activité. Ce secteur se développe non seulement en Chine, mais aussi dans d’autres pays comme les États-Unis, le Canada et la Russie, cela pourrait également être une solution viable pour notre pays. »

La Biélorussie a légalisé les activités commerciales liées à la crypto-monnaie, y compris l’exploitation minière, avec un décret présidentiel entré en vigueur en mars 2018.

En avril 2019, le président Alexandre Loukachenko avait proposé la possibilité d’utiliser l’énergie excédentaire de la première centrale nucléaire du pays pour extraire des crypto-monnaies puis les vendre.

En novembre de l’année dernière, la plus grande institution bancaire du pays, Banque de Biélorussie, a lancé un service qui permet aux utilisateurs de acheter et vendre des devises numériques avec une carte Visa.

Le 4 août, Loukachenko, lors d’un discours au parlement local, a souligné sa détermination à encourager le développement de « services de paiement propres indépendants des services transnationaux » et a salué le rôle des « nouvelles technologies numériques ».

Loukachenko et l’exploitation minière en Biélorussie

Cependant, le fait que le dirigeant biélorusse veuille se concentrer fortement sur les monnaies numériques et l’innovation numérique dans les paiements serait également démontré par le décret n° 8, « Sur le développement de l’économie numérique », de mars 2018, qui stipulait que dans les années 2021-2023, un certain nombre de banques commerciales participeraient au programme pilote d’émission de jetons.

Selon certains de ses détracteurs, l’un des objectifs de la politique crypto-friendly de Loukachenko est également de mettre le contrôle de l’État sur ce type d’activité, qui serait utilisé par l’opposition pour se financer, échappant au contrôle strict du régime biélorusse.

L’un des cas les plus frappants à cet égard est celui de Bysol, une organisation à but non lucratif, qui en peu de temps aurait levé 2 millions de dollars en Bitcoin pour financer l’opposition au régime.

Selon l’opposition, cette attitude du dirigeant biélorusse, qui limite l’utilisation d’Internet à ses citoyens, pourrait être plus une propagande ou un geste utilitaire qu’autre chose.

La preuve en est, par exemple, que depuis 2017, il n’y a eu qu’une seule crypto-monnaie échange autorisé à opérer dans tout le pays.