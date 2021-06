Loups déguisés en mouton ⋆ .

Le mariage de Fin était censé être une pause bien-être par rapport aux cas graves de SVU, y compris celui sur lequel ils venaient de terminer l’enquête.

Si vous espériez un vrai mariage, Law & Order: SVU Saison 22 Episode 16 pourrait vous avoir déçu. Mais les cinq dernières minutes ont quand même procuré beaucoup de bonheur.

Eh bien… à l’exception du chef Garland, dont le statut d’emploi a fourni l’un des plus intéressants cliffhangers de la finale de la saison SVU.

Garland a été un atout pour SVU depuis qu’il a remplacé le chef Dodds pour la première fois et a été particulièrement important au cours de la seconde moitié de Law & Order: SVU Saison 22.

Le plus souvent. Il a été impliqué dans des affaires typiques de la SVU, bien que l’affaire Jayvon Brown ait plané sur la tête de tout le monde toute la saison, et Garland a clairement indiqué qu’il était du côté de la réforme de la police.

Nous n’avons donc pas été au courant de beaucoup de pressions sur lui pour qu’il fasse preuve de loyauté envers les flics sur ce qu’il sait qui arrive à sa communauté, mais ce n’était pas vraiment une surprise qu’il soit pris au milieu.

Le chef McGrath était particulièrement odieux. À certains égards, c’était un peu lourd – il est clair avec qui les scénaristes veulent que nous nous rangeions – mais c’est aussi, malheureusement, réaliste.

Que Garland finisse par être expulsé ou non, j’admirais son attitude.

Garland : J’ai aussi reçu un appel de mon père. Il est à la retraite mais il est toujours en contact avec des gars sur le tas. La vieille garde veut me faire sortir.

Benson : Qu’est-ce que ça veut dire ?

Garland : Sale-moi, force-moi à quitter le travail.

Benson : Oh chef, je suis désolé.

Guirlande : Tout va bien. Quoi qu’il arrive, je ne vais pas y aller tranquillement.

Mais la question la plus intéressante est ce qui se passe avec sa santé. Il a mentionné que son médecin avait fait des tests, et quand Benson lui a parlé de l’implication de Machado dans l’opération de trafic, il semblait qu’il était sur le point d’avoir une crise cardiaque littérale.

La façon dont il respirait fort et touchait sa poitrine m’a fait penser qu’un effondrement était imminent, mais au lieu de cela, il est passé à côté d’un groupe de flics qui lui ont tourné le dos.

Mais tout le stress pourrait-il faire des ravages sur Garland?

Quant à l’affaire, elle était assez convaincante. Celui-ci n’était pas vraiment un polar ; il n’a pas fallu longtemps pour prouver l’implication de Machado dans l’opération de trafic.

Mais ce n’était pas le sujet. L’histoire ici était de faire parler ces femmes pour qu’il y ait une chance infernale d’attraper les principaux acteurs.

Il y avait tellement de grands noms impliqués qu’il ne semblait pas réaliste à quel point tout était bien emballé.

Après l’arrestation de Machado, elle a donné des noms et Benson a dit à Rosa que tous les gros bonnets avec qui elle avait été forcée d’avoir des relations sexuelles étaient en prison et qu’elle pouvait garder son appartement sans avoir à faire de faveurs sexuelles à qui que ce soit. La fin.

En réalité, attraper et poursuivre des hommes en position de pouvoir politique n’est pas si simple.

Le genre de personnes que SVU recherchait à cette époque avaient de l’argent et des relations, pas très différent de Richard Wheatley de Law & Order: Organized Crime.

Avec Stabler se promenant tard dans le mariage, cela n’aurait pas été une mauvaise idée que Benson ou Carisi lui mentionne quelque chose. Ce genre de complots impliqués est ce à quoi la division du crime organisé est censée mettre un terme.

Kat : Et maintenant ?

Fin : Eh bien, elle a admis qu’elle avait couché avec Ruben Ortiz. C’est assez pour le faire entrer. Je suppose qu’il chantera pour sauver son propre cul.

Un croisement pourrait-il arriver pour Law & Order: SVU Season 23 et Law & Order: Organized Crime Season 2?

La conclusion de l’affaire a semblé précipitée comme si les scénaristes voulaient se dépêcher et se rendre à la fête de bien-être avant de manquer de temps.

Mais cela ne veut pas dire que les fils de cette affaire ne seront pas repris la saison prochaine, c’est ce que j’espère.

Kat : Beaucoup de mariages post-pandémiques. Ça va être dur de trouver un lieu.

Fin : Je n’ai pas besoin d’un lieu.

Rollins : Oui, et tu as besoin de quelqu’un pour t’épouser. [Carisi comes in] Carisi, tu as toujours ta licence de ministre, n’est-ce pas ?

Carisi : Tu n’as pas besoin de moi pour –

Rollins : Oui, nous le faisons. Pour Fin.

Fin : vendredi 28. Je ne sais pas où, mais sois là.

Quant à la fête elle-même, la décision de Fin et Phoebe de ne pas se marier semblait sortir de nulle part. Fin était irrité que Phoebe veuille une grande fête qui défie les protocoles COVID, et il ne voyait pas du tout le besoin d’un lieu, mais cela ne correspondait pas du tout au fait de ne pas vouloir du tout la cérémonie !

Il s’est avéré que cela n’avait pas d’importance. La moitié des invités étaient en retard et personne, à l’exception de Carisi, ne semblait être déçu.

Et même il a dû se précipiter à travers cette cérémonie parce qu’il avait des appels à faire au sujet de l’accord de plaidoyer que Machado voulait.

Malgré le manque bizarre de cérémonie, cependant, les scènes de fête ont fourni la fin de la saison que SVU recherchait.

La chose la plus importante à propos de ces scènes était le mouvement des histoires d’amour.

Où sont mes collègues expéditeurs Rollisi ? Je ne peux pas être le seul à avoir applaudi que ces deux-là se soient ENFIN embrassés après ce qui semble être des années de tension non résolue.

Bien sûr, Carisi doit se débarrasser de Nicole et de sa conviction que le mariage qu’il désire est un outil du patriarcat avant qu’il ne puisse vraiment être avec Rollins. Ne vous faufilez pas à la manière d’un feuilleton, s’il vous plaît.

Mais reste. Ce baiser valait bien l’attente et est plein de promesses pour Law & Order: SVU Saison 22.

J’étais content que Stabler soit venu au mariage aussi.

Son personnage habituel ces jours-ci est un mélange de bourru et de tourmenté. Cette fête était probablement la première fois qu’il se détendait depuis la mort de Kathy.

J’ai été surpris qu’il soit invité car tout le monde dit toujours à Benson de rester à l’écart de Stabler avant qu’il ne traîne sa réputation dans la boue.

Mais il avait absolument sa place là-bas. Il semblait tellement plus heureux et ressemblait davantage au vieux Stabler dont je me souviens des 12 premières saisons de Law & Order: SVU.

Quant à la conversation de Stabler et Benson sur la façon dont Fin et Phoebe se sont rencontrés, très subtile, les gars.

Nous savons tous que Stabler a également été le premier partenaire de Benson.

Stabler : Ils forment un couple formidable. Comment se sont-ils rencontrés?

Benson : C’est une flic. Elle était la première partenaire de Fin.

Alors, y a-t-il un doute où cela se passe après cette conversation ?

À vous de jouer, Law & Order : fanatiques de la SVU. Qu’avez-vous pensé de la finale de la saison et quels sont vos espoirs pour Law & Order: SVU Saison 23 ?

Frappez le grand, bleu AFFICHER LES COMMENTAIRES bouton et faites-le nous savoir.

Vous voulez d’abord vous rafraîchir la mémoire ? Il suffit de regarder Law & Order: SVU en ligne ici même sur TV Fanatic.

Law & Order: SVU est diffusé sur NBC le jeudi à 21 h HNE / HNP. Il reviendra pour sa 23e saison historique à l’automne 2021.

Modifier Supprimer

Jack Ori est un scénariste senior pour TV Fanatic. Son premier roman pour jeunes adultes, Reinventing Hannah, est disponible sur Amazon. Suivez-le sur Twitter.