L’ouragan de Balazote remporte la victoire contre Guadalajara (3-2)

04/04/2021 à 23:25 CEST

le ouragan a remporté à domicile 3-2 leur premier match de la deuxième phase de la troisième division disputée ce dimanche contre les Guadalajara. Après le match, l’équipe de Balazote est sixième avec 28 points et l’Alcarreño deuxième avec 31 points à la fin du match.

La première partie de la confrontation a commencé de manière excellente pour le Guadalajara, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but du point de penalty de Adrian Castro dans la minute 22. Cependant, le Ouragan Balazote réagi et égalisé le concours au moyen d’un peu de Biho hwang à la 40e minute. Mais plus tard, l’équipe visiteuse a pris les devants grâce à un autre but de Adrian Castro, réalisant ainsi un doublé peu avant la fin, précisément en 44, clôturant ainsi la première période avec un 1-2 à la lumière.

La seconde mi-temps a commencé de manière positive pour l’équipe de Balazote, qui a mis les tables avec un but de Romarin quelques instants après la reprise du jeu, plus précisément à la minute 50. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, qui a réussi à revenir avec un but de son propre but. Kiko Gonzalez peu de temps avant la fin, en particulier en 88, concluant le match avec un résultat final de 3-2.

Dans le chapitre sur les changements, le ouragan de José Luis Fuentes soulagé Javi Martinez, Perruche, David Romero, Gonzalez et Catali pour Josete, Romarin, Josemi, Biho hwang et Chinois, tandis que le technicien du Guadalajara, Gonzalo onega, a ordonné l’entrée de Alex Garcia et Graisse fournir Makanjuola et Perez.

Au cours des 90 minutes du match, huit cartons au total ont été vus. Par le ouragan l’arbitre sanctionné par le jaune pour Carlos Garcia, Josete, Romarin, Biho hwang et Josemi, tandis que dans l’équipe d’Alcarreño, il a averti Modula et Moha et avec du rouge à Tommy.

Avec ce résultat, le ouragan il obtient 28 points et le Guadalajara avec 31 points.

Le deuxième jour, le Ouragan Balazote jouera contre lui Tarancon loin de chez soi et Guadalajara jouera son match contre La Roda dans son fief.

Fiche techniqueOuragan Balazote:Juan Berlana, Pascual, Chino (Catali, min.75), Carlos Garcia, Cortés, Josemi (David Romero, min.75), Josete (Javi Martinez, min.57), Romero (Perico, min.64), López, Biho Hwang (González, min.75) et MartinezGuadalajara:Manolo, Moha, Kiko González, Alex, Ramsés, Módula, Tomy, Anas Malha, Makanjuola (Álex García, min.46), Adrian Castro et Perez (Fat, min.71)Stade:–Buts:Adrian Castro (0-1, min.22), Biho Hwang (1-1, min.40), Adrian Castro (1-2, min.44), Romero (2-2, min.50) et Kiko González ( 3-2, min. 88)