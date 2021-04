L’ouragan de Balazote s’impose 2-1 dans son stade face à Villacañas

18/04/2021 à 19:58 CEST

Victoire pour lui ouragan, qui a gagné 2-1 contre Villacañas lors de leur confrontation dans la deuxième phase de la troisième division. le Ouragan Balazote est arrivé avec l’intention de retrouver le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Tarancon par un score de 2-0. Concernant l’équipe visiteuse, le Villacañas perdu par un résultat de 1-2 lors du match précédent contre Ville royale. Après le match, l’équipe de Balazote est sixième à la fin du match, tandis que le Villacañas est cinquième.

La première équipe à marquer a été la Ouragan Balazote, qui a créé la lumière avec un objectif de Gonzalez à 15 minutes. L’équipe de Balazote s’est jointe à nouveau, se distanciant au moyen d’un peu de Biho hwang à la 18e minute, terminant la première mi-temps avec un score de 2-0.

La deuxième mi-temps a commencé de manière imbattable pour l’équipe Villacañero, qui a réduit les distances sur le tableau d’affichage grâce à un but de Merchán à la 54e minute, concluant le match avec un résultat de 2-1 à la lumière.

Dans le chapitre sur les changements, le ouragan de José Luis Fuentes soulagé Coupures, Perruche, Faura, Javi Martinez Oui Mateu pour David Romero, Josemi, Gonzalez, Romarin Oui chinois, tandis que le technicien du Villacañas, Image de balise Fernando Lominchar, a ordonné l’entrée de Alex Gonzalez, Aranda et Adrian fournir Esteban Pacheco, Merchán Oui Prairies.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Pascal, Josemi, Lopez, Gonzalez Oui Tobarra par le ouragan déjà Merchán, Esteban Pacheco, Carlos, Godoy Oui Panocha par l’équipe Villacañero.

Pour le moment, le ouragan et le Villacañas ils restent à égalité à 31 points dans la deuxième phase de la troisième division.

Le lendemain sera confronté à la Villacañas avec La Roda. Pour sa part, Ouragan Balazote sera mesuré par rapport à Guadalajara.

Fiche techniqueOuragan Balazote:Juan Berlana, Tobarra, Josemi (Perico, min 59), López, Pascual, Chino (Mateu, min 90), Romero (Javi Martinez, min 75), Carlos Garcia, Biho Hwang, González (Faura, min 75) ) et David Romero (Cortés, min 59)Villacañas:Rodrigo, Prados (Adrian, min 90), Juli Cacho, Victor, Mode, Carlos, Esteban Pacheco (Alex González, min 57), Panocha, Merchán (Aranda, min 86), Ibou et GodoyStade:–Buts:González (1-0, min.15), Biho Hwang (2-0, min.18) et Merchán (2-1, min.54)