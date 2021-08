L’ouragan Ida a touché terre en Louisiane en tant que forte tempête de catégorie 4

La circulation se déplace de pare-chocs à pare-chocs le long de la I-10 West alors que les résidents évacuent vers le Texas avant l’arrivée de l’ouragan Ida à Vinton, en Louisiane.

Adrées Latif | REUTERS

L’ouragan Ida a touché terre en Louisiane dimanche en tant que tempête de catégorie 4 avec des vents de 150 miles par heure, l’une des tempêtes les plus fortes à frapper la région depuis l’ouragan Katrina, a déclaré la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Le National Hurricane Center a averti dimanche à 11 h HE qu’une onde de tempête potentiellement mortelle de neuf pieds ou plus est attendue de Burns Point, en Louisiane, à Ocean Springs, dans le Mississippi, et pourrait potentiellement renverser les digues locales.

Des vents de force ouragan ont commencé à atteindre la côte sud-est de la Louisiane dimanche matin avant que la tempête ne touche terre près de Port Fourchon, en Louisiane.

Au cours de la dernière heure, des vents soutenus de 43 milles à l’heure et une rafale à 67 milles à l’heure ont été signalés à l’aéroport de Lakefront à la Nouvelle-Orléans. Ida se trouvait à environ 15 miles au sud-ouest de Grand Isle, en Louisiane, et à environ 45 miles au sud-est de Houma, en Louisiane, a indiqué le Hurricane Center.

Ida a touché terre à l’occasion de l’anniversaire de Katrina, la dangereuse tempête de catégorie 3 qui a dévasté la Louisiane et le Mississippi il y a 16 ans, tuant plus de 1 800 personnes et causant 125 milliards de dollars de dégâts.

La force et la trajectoire d’Ida seront un test important des défenses contre les inondations post-Katrina de la Nouvelle-Orléans, y compris les digues, les murs anti-inondation et les portes qui ont été construites pour fournir une protection contre les tempêtes. Katrina avait causé des ruptures de digues et des inondations catastrophiques à la Nouvelle-Orléans.

Ida a également suscité des inquiétudes concernant les hôpitaux de la ville, qui sont déjà submergés de patients Covid-19 et ont peu de place pour les patients évacués. Les abris en Louisiane fonctionneront à des capacités réduites en raison de la pandémie, bien que les responsables de l’État s’efforcent de sécuriser des chambres d’hôtel pour les évacués.

Ida s’est intensifié si rapidement que les autorités n’ont pas eu le temps d’ordonner des évacuations obligatoires. Le maire de la Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell, a ordonné une évacuation obligatoire pour une petite zone de la ville en dehors du système de digues, mais a déclaré qu’il n’y avait pas le temps d’en émettre une pour toute la ville.

Tous les vols du dimanche ont également été annulés en raison de l’approche de la tempête, a annoncé samedi l’aéroport de la Nouvelle-Orléans.

Le président Joe Biden a déclaré l’état d’urgence pour la Louisiane et le Mississippi, une décision qui autorise le ministère de la Sécurité intérieure et l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) à coordonner tous les efforts de secours en cas de catastrophe.

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, a déclaré samedi que la tempête serait l’une des plus fortes à frapper l’État depuis au moins les années 1850.

Un résident ramène chez lui des sacs de sable d’un lieu de distribution de sacs de sable géré par la ville au Dryades YMCA le long du boulevard Oretha Castle Haley, le vendredi 27 août 2021, à la Nouvelle-Orléans, alors que les résidents se préparent à l’ouragan Ida.

Max Becherer | Le Times-Picayune | L’avocat de la Nouvelle-Orléans via AP

Les prévisionnistes du National Weather Service “sont extrêmement confiants dans la trajectoire actuelle et l’intensité prévue pour l’ouragan Ida, et vous ne les entendez pas vraiment parler très souvent de ce niveau de confiance”, a déclaré Edwards lors d’un point de presse l’après-midi.

Des vents destructeurs se propageront dans le sud-ouest du Mississippi dimanche soir et tôt lundi, provoquant probablement des dommages étendus aux arbres et des pannes de courant, ainsi que de fortes pluies et sont attendus sur la côte centrale du golfe, a déclaré le Hurricane Center.

Alors que la tempête se déplace vers l’intérieur des terres, des inondations importantes sont prévues dans des parties du bas Mississippi, de la vallée du Tennessee, de la haute vallée de l’Ohio, des Appalaches centrales et du centre de l’Atlantique jusqu’à mercredi, selon le Hurricane Center.

Ida est la première tempête majeure à frapper la côte du golfe au cours de la saison des ouragans de l’Atlantique 2021. La saison des ouragans dans l’Atlantique de 2020 a été la plus active jamais enregistrée, avec 30 tempêtes nommées, dont 13 étaient des ouragans.

Les scientifiques mettent en garde contre des saisons des ouragans de plus en plus dangereuses alors que le changement climatique alimente des tempêtes plus fréquentes et catastrophiques. La NOAA s’attend à ce que la saison 2021 connaisse entre 15 et 21 tempêtes nommées, dont sept à 10 ouragans.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.