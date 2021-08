L’ouragan Ida coupe l’électricité à toute la ville de la Nouvelle-Orléans, selon des responsables

L’ouragan Ida a coupé l’électricité dans toute la ville de la Nouvelle-Orléans, quelques heures après s’être abattu sur le rivage comme l’une des tempêtes les plus puissantes à avoir jamais frappé les États-Unis, ont déclaré des responsables du gouvernement de la Nouvelle-Orléans.

L’Office of Homeland Security & Emergency Preparedness de la ville a déclaré sur Twitter que la société énergétique Entergy avait confirmé que la Nouvelle-Orléans n’avait pas d’électricité et que la seule électricité de la ville provenait de générateurs. Le message comprenait une capture d’écran citant des “dommages catastrophiques de la transmission” pour la panne de courant.

Le service météorologique national a déclaré qu’Ida, qui s’était échoué en tant qu’ouragan puissant de catégorie 4, s’était affaibli en une tempête de catégorie 3 avec des vents soutenus allant jusqu’à 115 mph alors que son œil se déplaçait à l’ouest de la ville.

Ida a touché terre plus tôt dans la journée en Louisiane avec des vents encore plus forts de 150 mph, soufflant des toits et inondant les communautés côtières d’une puissante onde de tempête. Il a débarqué à la même date que l’ouragan Katrina a ravagé la Louisiane et le Mississippi 16 ans plus tôt.